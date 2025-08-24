newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Πεντάγωνο έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μακράς εμβέλειας που της προμήθευσαν οι ΗΠΑ για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας από τα τέλη της άνοιξης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι το Πεντάγωνο έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικής κατασκευής Army Tactical Missile Systems ή ATACMS.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η Ουκρανία είχε επιδιώξει να χρησιμοποιήσει ATACMS εναντίον ενός στόχου, αλλά της αρνήθηκε η χρήση τους βάσει ενός «μηχανισμού επανεξέτασης» που αναπτύχθηκε από τον Elbridge Colby, υφυπουργό πολιτικής του Πενταγώνου, ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο χρήσης των αμερικανικών όπλων μακράς εμβέλειας ή εκείνων που παρέχονται από ευρωπαίους συμμάχους και βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες και εξαρτήματα.

Η διαδικασία επανεξέτασης ισχύει επίσης για τον βρετανικό πύραυλο Storm Shadow, επειδή εξαρτάται από αμερικανικά δεδομένα στόχευσης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και έναν βρετανό αξιωματούχο, ανέφερε η εφημερίδα.

Η αναθεώρηση αυτή, δίνει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τον τελικό λόγο σχετικά με το εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα ATACMS, τα οποία έχουν βεληνεκές σχεδόν 190 μιλίων, για να χτυπήσει τη Ρωσία.

Επίσημη αλλαγή πολιτικής;

Η Ουκρανία είχε προηγουμένως λάβει την εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει το πυραυλικό σύστημα εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας τον Νοέμβριο, μετά την είσοδο των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο, αναφέρει ο Guardian.

Πριν από την ορκωμοσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Time ότι η απόφαση να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά οπλικά συστήματα για να επιτεθεί σε στόχους εντός της Ρωσίας ήταν λάθος.

«Διαφωνώ έντονα με την αποστολή πυραύλων εκατοντάδες μίλια μέσα στη Ρωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό; Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο. Αυτό δεν έπρεπε να επιτραπεί», είπε.

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των πυρομαχικών προς την Ουκρανία, καθώς τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν εξαντληθεί.

Σε δήλωση προς την εφημερίδα WSJ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, είπε ότι ο Τραμπ «έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση της Ρωσίας και της Ουκρανίας μέχρι στιγμής».

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω των προσπαθειών για τη διαμεσολάβηση συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, εκτός αν «παίξει επιθετικά» στον πόλεμο.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Τραμπ την Πέμπτη. «Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει».

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με νέα οπλικά συστήματα, αλλά μόνο αν τα ευρωπαϊκά κράτη τα πληρώσουν. Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν σκοπεύουν» να παρέχουν όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας που θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μόσχα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Journal ότι η κυβέρνηση έχει εγκρίνει την πώληση 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (Erams) που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν εμβέλεια 280 μιλίων (400 χλμ.).

Η πραγματικότητα στο πεδίο – Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ, μέχρι στιγμής δεν έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν που ακολούθησαν οι συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, η πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει καθόλου, αν δεν έχει γίνει χειρότερη.

Η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει με σφοδρότητα την Ουκρανία, η οποία απαντά με επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια. Τα δεδομένα, δεν είναι ελπιδοφόρα για λήξη του πολέμου. Ούτε καν για διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει σε δύο εβδομάδες αν θα επιβάλει μαζικές κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία ή δεν θα κάνει τίποτα και θα πει σε Μόσχα και Κίεβο «είναι ο δικός σας πόλεμος».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, ρωτήθηκε για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος με ό,τι έχει σχέση με αυτό τον πόλεμο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακαλύψουμε πώς θα πάει. Το καλό που τους θέλω να είμαι χαρούμενος», απάντησε.

Ερωτηθείς τι χρονικό περιθώριο θα δώσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε. Θα ξέρουμε πώς θα κινηθώ. Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα αφορά αν θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις, ή μαζικοί δασμοί, ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι ο δικός σας πόλεμος”».

Το τανγκό θέλει δύο, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», σχολίασε. «Ήθελα μια συνάντηση με αυτούς τους δύο. Θα μπορούσα να είμαι εκεί. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα γίνει τίποτα αν δεν είμαι εκεί. Στο μεταξύ άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο, έδειξε μια φωτογραφία του με τον Πούτιν, από τη συνάντηση στην Αλάσκα και ερωτηθείς αν θα καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026, που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, είπε: «Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει, μπορεί όχι. Πολλά θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες».

Business
Economy
inWellness
Stream newspaper
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Δεκάδες καταρρίψεις 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
