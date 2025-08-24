Το Πεντάγωνο έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μακράς εμβέλειας που της προμήθευσαν οι ΗΠΑ για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας από τα τέλη της άνοιξης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι το Πεντάγωνο έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικής κατασκευής Army Tactical Missile Systems ή ATACMS.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η Ουκρανία είχε επιδιώξει να χρησιμοποιήσει ATACMS εναντίον ενός στόχου, αλλά της αρνήθηκε η χρήση τους βάσει ενός «μηχανισμού επανεξέτασης» που αναπτύχθηκε από τον Elbridge Colby, υφυπουργό πολιτικής του Πενταγώνου, ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο χρήσης των αμερικανικών όπλων μακράς εμβέλειας ή εκείνων που παρέχονται από ευρωπαίους συμμάχους και βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες και εξαρτήματα.

Η διαδικασία επανεξέτασης ισχύει επίσης για τον βρετανικό πύραυλο Storm Shadow, επειδή εξαρτάται από αμερικανικά δεδομένα στόχευσης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και έναν βρετανό αξιωματούχο, ανέφερε η εφημερίδα.

Η αναθεώρηση αυτή, δίνει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τον τελικό λόγο σχετικά με το εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα ATACMS, τα οποία έχουν βεληνεκές σχεδόν 190 μιλίων, για να χτυπήσει τη Ρωσία.

Επίσημη αλλαγή πολιτικής;

Η Ουκρανία είχε προηγουμένως λάβει την εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει το πυραυλικό σύστημα εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας τον Νοέμβριο, μετά την είσοδο των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο, αναφέρει ο Guardian.

Πριν από την ορκωμοσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Time ότι η απόφαση να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά οπλικά συστήματα για να επιτεθεί σε στόχους εντός της Ρωσίας ήταν λάθος.

«Διαφωνώ έντονα με την αποστολή πυραύλων εκατοντάδες μίλια μέσα στη Ρωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό; Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο. Αυτό δεν έπρεπε να επιτραπεί», είπε.

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των πυρομαχικών προς την Ουκρανία, καθώς τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν εξαντληθεί.

Σε δήλωση προς την εφημερίδα WSJ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, είπε ότι ο Τραμπ «έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση της Ρωσίας και της Ουκρανίας μέχρι στιγμής».

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω των προσπαθειών για τη διαμεσολάβηση συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, εκτός αν «παίξει επιθετικά» στον πόλεμο.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Τραμπ την Πέμπτη. «Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει».

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με νέα οπλικά συστήματα, αλλά μόνο αν τα ευρωπαϊκά κράτη τα πληρώσουν. Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν σκοπεύουν» να παρέχουν όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας που θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μόσχα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Journal ότι η κυβέρνηση έχει εγκρίνει την πώληση 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (Erams) που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν εμβέλεια 280 μιλίων (400 χλμ.).

Η πραγματικότητα στο πεδίο – Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ, μέχρι στιγμής δεν έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν που ακολούθησαν οι συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, η πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει καθόλου, αν δεν έχει γίνει χειρότερη.

Η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει με σφοδρότητα την Ουκρανία, η οποία απαντά με επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια. Τα δεδομένα, δεν είναι ελπιδοφόρα για λήξη του πολέμου. Ούτε καν για διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει σε δύο εβδομάδες αν θα επιβάλει μαζικές κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία ή δεν θα κάνει τίποτα και θα πει σε Μόσχα και Κίεβο «είναι ο δικός σας πόλεμος».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, ρωτήθηκε για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος με ό,τι έχει σχέση με αυτό τον πόλεμο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακαλύψουμε πώς θα πάει. Το καλό που τους θέλω να είμαι χαρούμενος», απάντησε.

Ερωτηθείς τι χρονικό περιθώριο θα δώσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε. Θα ξέρουμε πώς θα κινηθώ. Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα αφορά αν θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις, ή μαζικοί δασμοί, ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι ο δικός σας πόλεμος”».

Το τανγκό θέλει δύο, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», σχολίασε. «Ήθελα μια συνάντηση με αυτούς τους δύο. Θα μπορούσα να είμαι εκεί. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα γίνει τίποτα αν δεν είμαι εκεί. Στο μεταξύ άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο, έδειξε μια φωτογραφία του με τον Πούτιν, από τη συνάντηση στην Αλάσκα και ερωτηθείς αν θα καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026, που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, είπε: «Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει, μπορεί όχι. Πολλά θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες».