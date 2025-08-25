Μετά από… φλερτ αρκετών μηνών, ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με τον Κώστα Γαλανόπουλο που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια. Ο διεθνής χαφ ήταν ελεύθερος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ τον Μάιο και παρότι υπήρξε ενδεχόμενο επιστροφής του στην ΑΕΚ, τελικά η ιστορία εκεί δεν προχώρησε.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε διατηρήσει επαφή μαζί του, καθώς οι πρώτες συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Ιανουάριο κιόλας και λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, έφτασε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα ο Γαλανόπουλος αναμένεται αύριο (26/8) στη Θεσσαλονίκη ώστε να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει.

Ο Γαλανόπουλος είχε ως προτεραιότητα το εξωτερικό, ωστόσο δεν υπήρχε κάποια πρόταση που να τον ικανοποιεί. Από την άλλη ο Άρης «καιγόταν» για χαφ, ωστόσο δεν προχώρησε κάποια περίπτωση από το εξωτερικό και έτσι αφού ο πρώην άσος της ΑΕΚ έριξε και τις οικονομικές απαιτήσεις του, υπήρξε συμφωνία.

Ξανασμίγει με Ουζουνίδη

Εξάλλου ο Γαλανόπουλος θα βρει στον Άρη τον Μαρίνο Ουζουνίδη με τον οποίο συνεργάστηκε στην Ένωση και οι δυο τους είχαν εξαιρετική σχέση. Mε τον ΑΠΟΕΛ ο 27χρονος άσος κατέγραψε 18 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ ενώ με την ΑΕΚ, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, είχε 172 συμμετοχές με 11 γκολ και 4 ασίστ.