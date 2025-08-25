Φοτού: «Καλοί στην άμυνα κόντρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό που μετρά τώρα είναι το Ευρωμπάσκετ»

Η Γαλλία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος κόντρα στην Ελλάδα και πήρε τη νίκη, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός των «τρικολόρ», Φρεντερίκ Φοντού, μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας ότι οι παίκτες του ήταν πολύ καλοί στο αμυντικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις του Φρεντερίκ Φοτού:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά. Ήταν όμως ένα φιλικό, αυτό που μετρά είναι το επόμενο παιχνίδι, στο Ευρωμπάσκετ».

Με τη σειρά του ο Τεό Μαλεντόν σημείωσε: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι, ήμασταν αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα και πήραμε μια καλή νίκη».