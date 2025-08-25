newspaper
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Τα «μπρα ντε φερ» Μαξίμου-Χαριλάου Τρικούπη και στο βάθος ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025 | 06:20

Τα «μπρα ντε φερ» Μαξίμου-Χαριλάου Τρικούπη και στο βάθος ΔΕΘ

Η σύγκρουση Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για το υπερπλεόνασμα και τη φορολογία. Η ομάδα «κρούσης» του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ και η «μάχη» των αριθμών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Spotlight

Η δήλωση του πρωθυπουργού ότι αρχή της κυβέρνησης είναι η επιστροφή των πλεονασμάτων στους πολίτες, με δεδομένη την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου κατά 1,2 δισ. ευρώ, στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει νέος «πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Δύο εβδομάδες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σαφές ότι τα βλέμματα όλων στρέφονται στις οικονομικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο ΠΑΣΟΚ, η αρμόδια ομάδα «κρούσης» του Κινήματος, ήδη, εργάζεται πυρετωδώς, προκειμένου να διαμορφώσει τη συνολική οικονομική πρόταση του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο το πρέσινγκ γύρω από τα ζητήματα της οικονομίας θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και θα κορυφωθεί στο δρόμο προς τη… Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα «κρούσης» του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε κεντρικά στελέχη του Κινήματος έχουν επωμιστεί την επεξεργασία των οικονομικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ ενόψει της ΔΕΘ και τις οποίες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να τις συζητήσουν με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για τον συντονιστή του προγράμματος του Κινήματος και στενό συνεργάτη του προέδρου, Λευτέρη Καρχιμάκη, την υπεύθυνη  του πολιτικού σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, τον τομεάρχη οικονομικών, Πάρη Κουκουλόπουλο και τον διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Κουτσούκο.

Η «μάχη» για τα πλεονάσματα

Το ΠΑΣΟΚ, δια στόματος Κώστα Τσουκαλά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεόνασμα αποτελεί προϊόν φοροεπιδρομής κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων τόσο μέσω της έμμεσης όσο και της άμεσης φορολογίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι από το 2020 έως το 2024, οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων. «Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά» σημείωσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας συγχρόνως, την κυβέρνηση ότι ανταλλάσσει με ψίχουλα την οικονομική αιμορραγία των πολιτών.

Η κόντρα των αριθμών και η αντιπαράθεση περί «λεφτόδεντρων»

Για συνειδητά ψέματα κατηγόρησε με τη σειρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους ή έμμεσους φόρους. Μεταξύ άλλων, έφερε ως παραδείγματα τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς, του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες κ.α. Στο ίδιο μήκος κύματος, ανέφερε ότι κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ δεν υπάρχει φορολογικός συντελεστής που έχει αυξηθεί, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι από το 2026 θα αυξηθεί ο ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds.

Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε 3 κυρίως λόγους: στη μείωση της ανεργίας, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην οικονομική ανάπτυξη.

Από το Μαξίμου πάντως φαίνεται πως επιχειρούν να επαναφέρουν το αφήγημα περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ακολουθεί το παράδειγμα της Κουμουνδούρου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα “λεφτόδεντρα” που υποσχόταν. Μήπως τα “ανακάλυψε” ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας, παράλληλα λόγο για μαθητευόμενους μάγους και πολιτικούς καιροσκόπους που μοίραζαν λεφτά «που δεν υπήρχαν».

Άμεση ήταν η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος εξαπέλυσε εκ νέου δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική, ενώ καταλόγισε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο «επιλεκτική μνήμη». Μάλιστα, υπενθύμισε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «ματωμένων πλεονασμάτων», όταν βρισκόταν στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά την αύξηση φόρων ο κ. Τσουκαλάς προέτρεψε τον κ. Μαρινάκη «να ρωτήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους η κυβέρνηση επέβαλλε τεκμαρτή φορολόγηση και τους επιβάρυνε κατά τουλάχιστον 1.256 ευρώ συν επιπλέον προκαταβολή έως 13.900 ευρώ». Πρόκειται για μέτρο όπως υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ, που δεν προβλεπόταν στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ.

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι τα κυβερνητικά «μαθηματικά» δεν μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, καθώς η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας, όταν η αγοραστική δύναμη είναι καθηλωμένη λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, συνιστά αύξηση φόρου.

Η οικονομική πραγματικότητα καθιστά έκθετη την κυβέρνηση στα μάτια της κοινωνίας σχολιάζουν στελέχη του Κινήματος, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να διερωτάται με σκωπτικό ύφος  εάν ο κ. Μαρινάκης γνωρίζει «πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση σε αυτόν». Παράλληλα, έθεσε σε πρώτο πλάνο την ποσοστιαία αύξηση της μέσης σύνταξης συγκριτικά με την ποσοστιαία αύξηση της φορολογικής της επιβάρυνσης. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στα φορολογικά έσοδα που προέκυψαν από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα – και συνολικά των έμμεσων φόρων- σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

