Θεωρείται ένας από από τους πιο απαιτητικούς δρόμους στον κόσμο. Χωρίς προστατευτικά, χωρίς φώτα, με επικίνδυνες στροφές και τούνελ που οδηγούν σε γκρεμούς, ο δρόμος αυτός αποτελεί για κάποιους τον πιο επικίνδυνο στον κόσμο.

Ο Πέτρινος Δρόμος μεταξύ Κεμαλιγιέ και Ντιβρίγκι στο Ερζιντζάν της Τουρκίας προσελκύει τους λάτρεις της περιπέτειας που θέλουν να εξερευνήσουν τόσο με τα πόδια όσο και με αυτοκίνητο με τις πολυάριθμες σήραγγες, τις στροφές και τους απότομους βράχους.

Η κατασκευή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1870 για να συνδέσει την περιοχή Κεμαλιγιέ (Εγίν) του Ερζιντζάν με την Κεντρική Ανατολία.

Ο δρόμος σκαλίστηκε με χειροκίνητα εργαλεία

Ο Πέτρινος Δρόμος είναι μια σήραγγα που σκαλίστηκε από τους ντόπιους χρησιμοποιώντας χειροκίνητα εργαλεία μέσα από τους αδιάβατους βράχους του φαραγγιού Καρανλίκ. Οι κάτοικοι της περιοχής ολοκλήρωσαν τη σήραγγα το 2002, μετά από πάνω από 130 χρόνια εργασίας και με την κρατική υποστήριξη.

Αρχικά ένα στενό μονοπάτι, ο Πέτρινος Δρόμος τελικά διευρύνθηκε για να φιλοξενήσει οχήματα, συνδέοντας το Κεμαλιγιέ με το Ντιβρίγκι. Βράχοι ύψους έως και 500 μέτρων υψώνονται εκατέρωθεν.

Οι λάτρεις της περιπέτειας που έρχονται στην περιοχή μέσα από αυτήν την απότομη, βραχώδη πλαγιά του Σκοτεινού Φαραγγιού μένουν έκπληκτοι από την όμορφη θέα.

Ο δρόμος μήκους 7 χιλιομέτρων, με τις 38 σήραγγες και τις πολυάριθμες απότομες στροφές και γκρεμούς, προσελκύει τους λάτρεις της περιπέτειας και χρησιμοποιείται τόσο για μεταφορές όσο και για τουρισμό στην περιοχή.

Ο δρόμος προσφέρει εκπληκτικό φυσικό τοπίο με τα πόδια και με αυτοκίνητο. Επίσης προσελκύει πολλούς ντόπιους και διεθνείς τουρίστες που επιθυμούν να ζήσουν την περιπέτεια και τη φυσική ομορφιά.

