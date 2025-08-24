Ο μικρός τυπάκος (ο σκύλος Παπιγιόν) είναι υπέρ το δέον δραστήριος, δεν έχει την αίσθηση του κινδύνου και δεν αντέχει μακριά από την οικογένεια του. Μαραζώνει.

Η κα Μαρία – Μαριόνκα Δεκαρίστου, διεθνής κριτής μορφολογίας σκύλων όλων των φυλών, παρουσιάζει το Παπιγιόν, που το ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτηριστικό του είναι τα αυτιά του. Θυμίζουν πεταλούδα!

Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό του η φυλή πήρε την ονομασία Παπιγιόν, αλλά ονομάζεται, επίσης, και Continental Toy Spaniel. Υπάρχει και η «νυχτοπεταλούδα» που είναι η εκδοχή του Παπιγιόν με πεσμένα αυτιά.

Αν θέλετε, λοιπόν, να βάλετε στη ζωή σας ένα Παπιγιόν, η κα Δεκαρίστου επισημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε κάποια πράγματα. Έτσι, ώστε να δείτε εάν σας ταιριάζει.

Προσωπικότητα – Ανάγκες

Το Παπιγιόν είναι ένας συντροφικός σκύλος με έντονη διάθεση και ανάγκη για παιχνίδι, αλλά και για εξάσκηση. Έχει μεγάλη περιέργεια για τα πάντα και θέλει να εξερευνά το καθετί.

Επίσης, έχει χαρισματικό, ισορροπημένο, προσαρμόσιμο χαρακτήρα και πάντα είναι εξαιρετικά ευδιάθετος.

Θα ζει μόνο για να σας ευχαριστεί και θα σας κοιτάει συνεχώς στα μάτια. Κι αυτό το κάνει, για να καταλαβαίνει την κάθε αλλαγή της ψυχολογικής σας κατάστασης. Αν αισθανθεί πως είστε λυπημένος, στο λεπτό θα εκδηλώσει τη λύπη του, για συμπαράσταση.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα παίζει μαζί σας χωρίς σταματημό και θα είναι το «αυτοκολλητάκι» σας, καθώς θα σας ακολουθεί όπου πηγαίνετε.

Όμως, όταν καταλάβει ότι δεν έχετε διάθεση για παιχνίδι, θα απομακρυνθεί. Θα παίξει μόνο του, αλλά στο πρώτο γλυκό βλέμμα που θα του ρίξετε, θα έχει αρπάξει στη στιγμή το μπαλάκι και θα έχει επιστρέψει δριμύτερος για παιχνίδι.

Καθώς έχει τόνους ενέργειας, χρειάζεται ημερησίως να βγαίνει το πρωί μια μεγάλη βόλτα, και άλλες δύο μικρότερης διάρκειας.

Πολλά Παπιγιόν έχουν ευαισθησία στους εμβολιασμούς

Στη βόλτα πάντα του φοράμε το λουρί του, γιατί έχει την τάση να τρέχει αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του.

Επίσης, πρέπει να παίζει αρκετά μέσα στο σπίτι. Προτιμά περισσότερο το παιχνίδι, απ’ ότι τα χάδια.

Το Παπιγιόν είναι καθαρά ένας σκύλος για να ζει μέσα στο σπίτι και αδυνατεί να ζει εκτός. Απεχθάνεται τη μοναξιά, λατρεύει τους ανθρώπους και συμβιώνει καλά με άλλα μικρόσωμα κατοικίδια.

Επιπλέον, δεν είναι έντονα κυριαρχικό, γι’ αυτό μπορεί να συμβιώνει καλά με άλλον σκύλο του ίδιου φύλου.

Οι μαθησιακές του ικανότητες

Το Παπιγιόν βρίσκεται πάντα μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο έξυπνων φυλών, σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά.

Έχει μεγάλο άλμα, ευλύγιστο σώμα, διακρίνεται για την ταχύτητά του και γι’ αυτό κερδίζει, συχνά, σε αγώνες ευλυγισίας στα ανώτερα επίπεδα πρωταθλητισμού.

Είναι άριστος στην υπακοή και εύκολα μπορεί να φθάσει στα ανώτερα στάδια.

Μαθαίνει, και χαίρεται, να κάνει «κόλπα», όπως σούζα, να παριστάνει τον ψόφιο, κ.ά.

Είναι ένας μικρός γελωτοποιός, ένας κλόουν που θα σας χαρίσει κέφι και πολύ γέλιο.

Μπορεί, όμως, να γίνει κουραστικός, καθώς θα έρχεται να «φτύνει» συνεχώς το μπαλάκι του στα χέρια σας ή και στο πρόσωπό σας μέχρι να σας υποχρεώσει να παίξετε μαζί του. Γι’ αυτό, καλό θα είναι από μικρό να μάθει να έχει όρια.

Είναι πανέξυπνος και παρατηρητικός, και μαθαίνει πολύ εύκολα ακόμη και πράγματα που δεν του τα διδάξαμε.

Αυτά τα σκυλιά έχουν εξαιρετική μνήμη και μπορούν να θυμηθούν, και να εκτελέσουν εντολές, τις οποίες είχαμε να του τις ζητήσουμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιποίηση – Τρίχωμα

Το Παπιγιόν είναι από τη φύση του πολύ καθαρό, και δεν μυρίζει τη χαρακτηριστική «σκυλίλα».

Έχει πολύ ιδιαίτερο τρίχωμα. Το αποκαλούμε «νάιλον» γιατί δεν λερώνεται σχεδόν ποτέ, δεν κιτρινίζει το τρίχωμά του από τα ούρα.

Οι βρωμιές λες και δεν απορροφώνται, ή κολλάνε στον μανδύα του.

Έτσι, είναι ένας σκύλος πανεύκολος στην περιποίησή του. Αφαιρούμε μόνο τις τρίχες κάτω από τα πέλματα, ώστε να μην γλιστράει.

Μπάνιο χρειάζεται μία φορά τον μήνα, ή και κάθε δύο μήνες.

Χρησιμοποιούμε σαμπουάν με λάδι βιζόν και πολύ καλής ποιότητας μαλακτική κρέμα. Ποτέ δεν του βάζουμε τα ειδικά σκληρά σαμπουάν, προκειμένου να ασπρίζει το τρίχωμα, γιατί χαλάνε την ποιότητα του «νάιλον». Έτσι κι αλλιώς, δεν τα χρειάζεται.

Από τη φύση του, δεν έχει υπό-τρίχωμα, και γι’ αυτό μαδάει λιγότερο από άλλους σκύλους. Τα κουτάβια, στην «άχαρη ηλικία» μπορεί να χάσουν όλο το κουταβίσιο τρίχωμα και να μείνουν, σχεδόν, γυμνά. Είναι κάτι φυσιολογικό. Συμβαίνει, συνήθως, στα ασπρόμαυρα. Δεν ανησυχούμε καθόλου. Γρήγορα θα αποκτήσει το υπέροχο ενήλικο τρίχωμα.

Τα αρσενικά, μερικές φορές, δεν μαδάνε σχεδόν καθόλου, ενώ τα θηλυκά ρίχνουν το τρίχωμά τους, συνήθως, μετά τον οίστρο τους.

Αν τυχόν έχουν λίγο υπό-τρίχωμα, αφαιρείται πανεύκολα. Χρησιμοποιούμε απλά μία μεταλλική χτένα -όχι βούρτσα-, που έχει λίγο σμιχτά δοντάκια, την ώρα που κάνουμε τον σκύλο μπάνιο και του έχουμε βάλει τη μαλακτική κρέμα.

Δεν κάνει κόμπους, ακόμη κι αν δεν το χτενίσουμε βδομάδες, αλλά καλό είναι να το βουρτσίζουμε μια φορά την εβδομάδα. Πάντα χρησιμοποιούμε μόνο τη βούρτσα «masonpearson», που δεν χαλάει το τρίχωμα.

Ποια άλλα πλεονεκτήματα έχει το Παπιγιόν

Λόγω του μεγέθους του, όπως αναφέρει η κα Δεκαρίστου, μεταφέρεται παντού εύκολα και γίνεται δεκτός στην καμπίνα του αεροπλάνου.

Είναι βολικός όταν θέλουμε να πάμε διακοπές. Σχεδόν κανείς δεν θα σας αρνηθεί έναν σκύλο αυτού του μεγέθους.

Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε νέα περιβάλλοντα, και δεν θα σας δημιουργήσει προβλήματα.

Μην επιλέξετε να τον αφήσετε σε ξενοδοχείο σκύλων. Δεν αντέχει μακριά από εσάς, αλλά και από το σπίτι του. Το πιθανότερο είναι να πέσει σε κατάθλιψη, να σταματήσει να τρώει και να κλαίει συνεχώς αναζητώντας σας.

Στο σπίτι κάθεται άνετα αρκετές ώρες μόνος του, αρκεί να έχει τα παιχνίδια του για να απασχολείται. Είναι ευτυχισμένος απλά και μόνο που πλανάται η μυρωδιά σας στον χώρο και ξέρει πως θα επιστρέψετε.

Όλα τα Παπιγιόν είναι καταπληκτικοί φύλακες. Προειδοποιούν. Έχουν την τάση να γαβγίζουν, όχι μόνον όταν κάποιος πλησιάζει την πόρτα σας -αποκλείεται ο κλέφτης να σας πιάσει στον ύπνο-, αλλά και σε κάθε ύποπτο και ασυνήθιστο ήχο.

Δεν είναι νευρωτικά, δύσπιστα, κακομαθημένα, ανυπάκουα και ατίθασα. Έχουν τη συμπεριφορά ενός μεγάλου σκύλου. Είναι, απλά, ένας μεγάλος σκύλος σε μικρό πακέτο. Είναι σαν μινιατούρα του Μπόρντερ Κόλλι. Τα αποκαλούν: bionic dog = βιονικός σκύλος!

Ζουν πολλά χρόνια, περίπου 14-15, και, συνήθως, είναι υγιέστατα μέχρι τα βαθειά τους γεράματα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να φτάσουν και τα 18 χρόνια.

Οι ευαισθησίες του Παπιγιόν

Το Παπιγιόν δεν είναι ο κατάλληλος σκύλος για να συμβιώνει με μικρά παιδιά. Και αυτό γιατί τα κόκαλά του σπάνε εύκολα αν πέσει από την αγκαλιά τους, ή κατά τη διάρκεια που παίζουν έντονα.

Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα ένα μικρό παιδί να το πατήσει.Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με ένα Παπιγιόν, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ετών.

Πολύ πιο εύκολα σπάνε τα κόκαλά τους τα πιο μικρόσωμα, που το βάρος τους είναι περίπου 2 κιλά, ενώ εκείνα που φτάνουν περίπου τα 4 κιλά, είναι πολύ πιο ανθεκτικά.

Όπως καταλαβαίνουμε, τα Παπιγιόν έχουν δύο μεγέθη.

Επίσης, η κα Δεκαρίστου επισημαίνει ότι τα κόκαλά τους σπάνε πιο εύκολα πριν κλείσουν την ηλικία του ενός έτους, καθώς ακόμα οι σύνδεσμοι δεν έχουν δέσει, και οι μυώνες δεν έχουν αναπτυχθεί.

Δεν είναι ο κατάλληλος σκύλος για να συμβιώνει με άλλους σκύλους μεγαλύτερου μεγέθους από ενός Κόκερ Σπάνιελ. Κι αυτό γιατί πάλι μπορεί να σπάσει τα κόκαλά του, στην περίπτωση που ο άλλος σκύλος καθίσει πάνω του, ή παίξουν λιγάκι πιο ζωηρά.

Ο ατρόμητος σκύλος Παπιγιόν

Το Παπιγιόν δεν έχει συναίσθηση του όγκου και του μεγέθους του. Και μπορεί, διεκδικώντας κάτι, να τα βάλει με σκύλους υπερδεκαπλάσιους από το μέγεθός του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει.

Έχει την τάση να «το παίζει» ακροβάτης, και έτσι τον βρίσκεις στα πιο απίθανα μέρη. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθει από πολύ μικρός, ότι απαγορεύεται.

Επίσης, συχνά, είναι… ιπτάμενος από καναπέ σε καναπέ, λες και νομίζει ότι μπορεί να πετάξει. Κάτι που, επίσης, απαγορεύεται.

Από κουτάβι θα πρέπει να μάθει ότι απαγορεύεται να ανεβαίνει σε καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτια, κ.ά. Δεν έχει συναίσθηση των αποστάσεων και του ύψους. Σε συνδυασμό, λοιπόν, με τη μεγάλη ευλυγισία, την αλτικότητα και την εκπληκτική ταχύτητα που διαθέτει, μπορεί απλά κυνηγώντας μια μύγα -είναι παθιασμένος κυνηγός εντόμων- να πέσει και τα σπάσει τα κόκαλά του, καθώς πηδά από τεράστια ύψη και αποστάσεις, για το μέγεθος του.

Μερικά Παπιγιόν νομίζουν ότι είναι τουλάχιστον Ντόμπερμαν ή Ροτβάιλερ, κι έτσι γαβγίζουν πολύ. Αν ζείτε σε πολυκατοικία, θα πρέπει από νωρίς να τους κόψετε αυτή τη συμπεριφορά για να μην παγιωθεί.

…και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Λόγω μεγέθους χωράει παντού και εύκολα μπορεί να πέσει από το μπαλκόνι, εάν υπάρχει κάποια οπή. Γι’ αυτό τοποθετούμε στα μπαλκόνια το ειδικό πλέγμα για μωρά.

Μεγάλη προσοχή, εάν έχετε φυτά. Τα περισσότερα έχουν δηλητηριώδεις ουσίες και τα Παπιγιόν έχουν την τάση να καταπίνουν οποιοδήποτε φυλλαράκι πέσει στο έδαφος, ή ακόμη και να… κλαδεύουν τα φυτά. Και αυτό, μπορεί να απειλήσει τη ζωή τους.

Τα Παπιγιόν γεννούν λίγα κουτάβια. Συνήθως 2 έως 3. Σπάνια φέρνουν στη ζωή 4 έως 5. Το ρεκόρ στη φυλή είναι 7 κουτάβια.

Πού πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή

Πολλά Παπιγιόν έχουν ευαισθησία στους εμβολιασμούς. Προτιμήστε μονά ή διπλά εμβόλια. Το αντιλυσσικό εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον τους έξι μήνες.

Επίσης, πολλά Παπιγιόν έχουν ευαισθησία στην πενικιλίνη. Να την αποφεύγετε.

Δεν είναι λίγα τα Παπιγιόν που έχουν ευαισθησία στην αναισθησία. Πρέπει να το αναφέρετε στον κτηνίατρό σας, γιατί δεν είναι όλοι ενημερωμένοι για τις ιδιαιτερότητες της κάθε φυλής. Ποτέ μην χρησιμοποιηθεί αναισθητικό halothane.

Επίσης, παρουσιάζουν ευαισθησία στο diazepam.

Για την αναισθησία στα Παπιγιόν χρησιμοποιούμε tiopenthal natrioum solution 2,5%, isofloran vetinhalation.

Reverse Sneezing ή «backward sneeze» (Ανάστροφος πταρμός)

Μερικές φορές, τα Παπιγιόν παρουσιάζουν έναν συνεχόμενο σπασμό. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να εισέπνευσαν σκόνη, να αισθάνονται στρες ή ενθουσιασμό. Είτε μπορεί να κατάπιαν κάποιον μεζέ και ο λαιμός τους να ήταν στεγνός, είτε μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες.

Ο σκύλος τη συγκεκριμένη στιγμή βγάζει ήχους σαν βήχα, ροχαλητού, σαν να πνίγεται, σαν να ρουθουνίζει από τη μύτη περίεργα με θορυβώδης εισπνοή. Όλοι οι ήχοι προέρχονται από τη μύτη και όχι από το στόμα του. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να πανικοβάλουν τον άπειρο ιδιοκτήτη.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, διαβεβαιώνει η κα Δεκαρίστου, και συμβαίνει, συχνά, σε πολλές φυλές. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία ή κάποιο προληπτικό φάρμακο.

Για να βοηθήσετε τον σκύλο σας, μπορείτε να του κλείσετε τα ρουθούνια, ώστε να αναπνεύσει από το στόμα. Και έτσι θα σταματήσει ο σπασμός.

Επίσης, αυτό που βοηθάει, είναι να του κάνετε ελαφρύ μασάζ στο λαιμό, ώστε να καταπιεί το σάλιο του.

Σε πιο βαριές περιπτώσεις, μπορείτε να βάλετε βαθειά στο στόμα του το δάκτυλό σας. Το να του δώσετε ένα μεζεδάκι από την παλάμη σας να καταπιεί, βοηθάει, επίσης, πάρα πολύ.

Η παρουσία του ανάστροφου πταρμού δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τραχεία ή στον ουρανίσκο του ζώου (soft palette ora soft trachea). Κρατάει 1 έως 2 λεπτά. Θα περάσει ακόμη κι αν δεν κάνετε τίποτε. Και μπορεί να ξανασυμβεί οποιαδήποτε στιγμή.

Καθαρισμός δοντιών

Αμέσως μετά την αλλαγή των δοντιών, θα πρέπει να εξοικειώσετε το κουτάβι σας με την οδοντόβουρτσα και την οδοντόκρεμα.

Τα Παπιγιόν χάνουν πολύ εύκολα τα δόντια τους, και είναι φυσιολογικό, αφού έχουν πολύ στενό στόμα, μικρά δόντια, πολύ σφιχτά χείλη, τα οποία σπρώχνουν τα ούλα και τα δόντια. Δεν έχουν και σχεδόν καθόλου σάλια, άρα ό,τι πρέπει για να χαλάσουν τα δόντια.

Μιας και τα Παπιγιόν έχουν ευαισθησία στην αναισθησία δεν έχετε άλλη λύση από το να τους βουρτσίζετε τα δόντια.

Συμβουλές

Κλείνοντας η κα Δεκαρίστου υπογραμμίζει: «Μην αγοράσετε ένα Παπιγιόν αν δεν μπορείτε να δείτε τους γονείς του, ούτε να ελέγξετε τον χαρακτήρα του και την καθαροαιμία του. Και το σημαντικότερο, δεν μπορείτε να ελέγξετε γενετικές κληρονομικές παθήσεις, από τις οποίες πάσχουν όλες οι φυλές σκύλων. Εκδηλώνονται, συνήθως, μετά την ενηλικίωση του σκύλου.

Για παράδειγμα, το PRA προκαλεί τύφλωση και δεν υπάρχει οποιαδήποτε θεραπεία. Η δυσπλασία γονάτου προκαλεί εξάρθρωση της επιγονατίδας (luxating patellas=πατέλα), από την οποία πάσχουν σχεδόν όλες οι μικρόσωμες φυλές και μπορεί να προκαλεί αφόρητους πόνους, μέχρι να οδηγήσει σε παραλυσία κ.ά.

Όλες αυτές οι παθήσεις μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό, με την επιλεκτική αναπαραγωγή. Απευθυνθείτε, λοιπόν, μόνο σε εκτροφείς που κάνουν επιλεκτική αναπαραγωγή. Ζητήστε να δείτε τα πιστοποιητικά υγείας των γεννητόρων, ειδικά για το PRA και για luxating patellas».