Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές

Πολύ υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές του Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)