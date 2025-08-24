Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές
Συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές του Αιγαίου
- Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές
- Φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ - Ουκρανικό drone «βλέπουν» οι Ρώσοι
- Τουλάχιστον 158 θάνατοι στο Σουδάν από χολέρα - Η χειρότερη επιδημία που έχει βιώσει εδώ και χρόνια
Πολύ υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε περιοχές του Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, για σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
- Σκιάθος: Προσάραξη ιστιοφόρου με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά του νησιού
- Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων, ο ηθοποιός του «The Sopranos»
- Ατζέντης Μπαρίνοφ: «Δεν έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ»
- Μητσοτάκης: Εξωραΐσμός της πραγματικότητας και καλλιέργεια προσδοκιών ενόψει ΔΕΘ
- Πήρε ΟΚ από την UEFA η Μπαρτσελόνα
- Μεξικό: Δυο νεκροί εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις