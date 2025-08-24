Η ναυτιλία χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Νέοι θαλάσσιοι δρόμοι προς τον «Παγκόσμιο Νότο» (Global South) ανοίγονται για την διεθνή ναυτιλία, καθώς τα τελευταία χρόνια, και ειδικά με την εμφάνιση των νέων δασμολογικών πολιτικών, οι χώρες αναζητούν νέες εναλλακτικές αγορές.

Πρόσφατο παράδειγμα το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η ιαπωνική Mitsui OSK Lines (MOL) με την ινδική Suzuki Motor Corporation και την ψηφιακή εμπορική πλατφόρμα TradeWaltz, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου αυτοκινήτων μεταξύ Ινδίας και χωρών της Αφρικής.

Η Ινδία

Η Ινδία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο εξαγωγής αυτοκινήτων, με τις αποστολές προς την Αφρική να αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, χάρη στην εγγύτητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την κλίμακα παραγωγής.

Η MOL, η οποία ήδη επεκτείνει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της στον τομέα των αυτοκινήτων από την Ινδία προς την Αφρική, θεωρεί τη συνεργασία αυτή ως έναν τρόπο να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ροή μικρών αυτοκινήτων προς τις αφρικανικές αγορές, ενώ η Suzuki, από την άλλη πλευρά, είναι η κυρίαρχη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ινδία μέσω της θυγατρικής της Maruti Suzuki και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ όλων των αυτοκινήτων που πωλούνται στη χώρα.

Ο «Νότος» της παγκόσμιας οικονομίας

Η παραπάνω συμφωνία είναι παράδειγμα των αλλαγών που συντελούνται στον «Νότο» της παγκόσμιας οικονομίας, όπως αναφέρονται τα τελευταία χρόνια οι αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης.

Από την ομάδα αυτή, η οποία δεν έχει ακριβώς γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς πολλές από τις προαναφερόμενες χώρες ανήκουν στο Βόρειο Ημισφαίριο, εξαιρούνται οι χώρες που συνήθως θεωρούνται μέρος του «Δυτικού Κόσμου», συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και εκείνων που έχουν επίσημες συμμαχίες με τον Δυτικό Κόσμο, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ρωσία εξαιρείται ενώ η Κίνα, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, είναι μέρος του Παγκόσμιου Νότου.

Η έρευνα της S&P Global

Πρόσφατη έρευνα της S&P Global αναφέρει ότι οι κορυφαίες κινεζικές εταιρείες κατευθύνονται προς τον Παγκόσμιο Νότο, εν μέσω της αύξησης των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα από το 2018. Η S&P Global αναμένει ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις πωλήσεις τους εκτός των ΗΠΑ και να επεκταθούν σε άλλες αγορές με ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης από ό,τι στην εγχώρια αγορά.

Αυτή η τάση αντικατοπτρίζεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική δραστηριότητα μεταξύ της Κίνας και του Παγκόσμιου Νότου, ο οποίος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η Κίνα εξάγει πλέον πάνω από 50% περισσότερα σε αυτές τις περιοχές (1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια) από ό,τι στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη μαζί (1 τρισεκατομμύριο δολάρια).

Η Κίνα και ο «Παγκόσμιος Νότος»

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η κινεζική κυβέρνηση χαρακτήρισε την «άνοδο του Παγκόσμιου Νότου» ως το «μέλλον της ανάπτυξης». Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζεται επίσης στις βασικές στρατηγικές και τα μελλοντικά σχέδια πολλών κορυφαίων κινεζικών εταιρειών.

Καθώς οι Κινέζοι, συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τον Παγκόσμιο Νότο, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια νέα τάξη παγκόσμιου εμπορίου, όπου το εμπόριο Νότου-Νότου θα γίνει το νέο κέντρο βάρους και οι κινεζικές πολυεθνικές εταιρείες θα αναδειχθούν ως οι νέοι βασικοί παράγοντες.

Οι εξαγωγές της Κίνας

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μπορεί να έχουν υποχωρήσει, αλλά οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας όχι μόνο παρέμειναν σταθερές, αλλά και αυξήθηκαν, σχολιάζουν και οι Lloyd’s List. Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους Lloyd’s List, οι εξαγωγές της Κίνας προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το ρεκόρ των 856 δισ. δολαρίων, αντισταθμίζοντας με το παραπάνω την απώλεια των 100 δισ. δολαρίων από τη μείωση κατά 24% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Αυτή η αξιοσημείωτη μετατόπιση των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών, από την εξάρτηση από τις ΗΠΑ προς μια ευρύτερη, πιο διαφοροποιημένη παγκόσμια παρουσία, αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι προβλέψεις της Maersk

Η δανική Maersk, η δεύτερη σε μέγεθος ναυτιλιακή εταιρεία του κόσμου, ανέφερε μια εκπληκτικά ανθεκτική ζήτηση εκτός των ΗΠΑ και προέβλεψε ότι ο παγκόσμιος όγκος εμπορευματοκιβωτίων θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 4% φέτος.

«Υπάρχει ένας νέος παράγοντας στη ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων που προσθέτει μεγάλο δυναμικό ανόδου», δήλωσε ο Βίνσεντ Κλερκ, διευθύνων σύμβουλος της Maersk, προβλέποντας ότι αυτή η ισχυρότερη ανάπτυξη με ηγέτη την Κίνα θα μπορούσε να διαρκέσει «μερικά χρόνια».

Επιβεβαιωτική, ίσως, της παραπάνω άποψης είναι η εκτίμηση της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS Group, σύμφωνα με την οποία η ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών, καθώς και η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Αφρική, αποτελούν μια διαρθρωτική τάση που πιθανότατα θα επικρατήσει.

Πηγή: ΟΤ