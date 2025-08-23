«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στο να συμμετάσχει η Πολωνία σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
- Το καλοκαιρινό φρούτο που προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ και τη... σπατάλη τροφίμων
- Τα μελτέμια... έριξαν τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα
- Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
- «Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Η πλειονότητα των Πολωνών αντιτίθεται στη συμμετοχή σε μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας SW Research που δημοσιεύεται σήμερα.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 800 ανθρώπων την Τρίτη και την Τετάρτη (19-20/8).
Οι άνδρες είναι πιο πολλοί από τις γυναίκες που αντιτίθενται στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη, όπως και οι κάτοικοι αστικών περιοχών και οι νεώτεροι σε ηλικία σε σχέση με κατοίκους αγροτικών περιοχών και μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους.
Δημόσια συζήτηση γίνεται εδώ και μήνες στην Ευρώπη για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.
Τον Φεβρουάριο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέκλεισε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του, αλλά προσέφερε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στην Ουκρανία.
Η Πολωνία μοιράζεται σύνορα 500 και πλέον χιλιομέτρων με την Ουκρανία.
Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την UNHCR, η Πολωνία φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες τον Ιούλιο, η δεύτερη χώρα σε αριθμό Ουκρανών προσφύγων μετά τη Γερμανία που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.
- Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στο Βόλο
- Οι παίκτες-κλειδιά στο Big-4: Οι ηγέτες που θα κάνουν τη διαφορά στη Super League
- Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
- Ποιος πληρώνει το πρώτο ραντεβού; Κανείς! – Η οικονομική ανασφάλεια σκοτώνει τη ρομαντική ζωή της Gen Z
- Τεχνητή νοημοσύνη: Σκύλοι-ρομπότ και στη διανομή φαγητού – Η πρώτη πόλη που θα δοκιμαστεί η υπηρεσία
- Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις