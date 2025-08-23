sports betsson
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ουζουνίδης: «Ο Μεντίλ δεν είναι καλά πνευματικά – Υπάρχουν καλοί παίκτες»
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 23:34

Ουζουνίδης: «Ο Μεντίλ δεν είναι καλά πνευματικά – Υπάρχουν καλοί παίκτες»

Όσα είπε ο Μαρίνος Ουζουνίδης μετά τη νίκη του Άρη με 2-0 επί του Βόλου για την πρεμιέρα της Super League.

Spotlight

Ο Άρης με ξέσπασμα μέσα σε τρία λεπτά και δύο γκολ από τους Πέδρο Άλβαρο και Φαμπιάνο Λέισμαν επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Βικελίδης, για την 1η αγωνιστική της Super League. Μετά το τέλος του ματς ο Μαρίνος Ουζουνίδης δήλωσε αρκετά ικανοποιημένος, παραδέχθηκε τις αδυναμίες που έχει η ομάδα του και τόνισε είναι ευθύνη να ξαναφέρει τον κόσμο της πίσω στο γήπεδο μαζικά.

«Υπήρξαν διαστήματα κατά τα οποία ασκήσαμε πίεση στην μπάλα, είχαμε την μπάλα στα πόδια μας αλλά τα τελειώματά μας δεν ήταν αυτά που θα θέλαμε ούτως ώστε να ανοίξουμε το παιχνίδι και να το κάνουμε εύκολο για μας. Θα έλεγα ότι μας έλειψε η ηρεμία. Υπήρξαν στιγμές όπου θα έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Άλλο να θέλω να κερδίσω κι άλλος ο τρόπος για να το καταφέρω», είπε αρχικά στη Nova ο Ουζουνίδης.

Συμπλήρωσε επίσης αναφερόμενος στις αποκρούσεις του Μάικιτς στις αρχές του δεύτερου μέρους: «Ο αντίπαλος έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες οπότε για μας ήταν εξίσου σημαντικές οι αποκρούσεις του Μάικιτς. Γενικά αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, είναι φανερό όμως ότι υπάρχουν κομμάτια στα οποία πρέπει να βελτιωθούμε. Η βελτίωση θα έρθει μέσα από τον χρόνο, τη δουλειά και τη συνοχή».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο προπονητής του Άρη απάντησε ότι… «δεν μπορεί να αλλάξει έτσι απλά. Οι πρεμιέρες έχουν εκπλήξεις και δύσκολα παιχνίδια. Με τον αποκλεισμό στην Ευρώπη ουσιαστικά ξεκινάμε με γκρίνια, αμφισβήτηση και μουρμούρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι έγινε. Με τη δουλειά μας θα πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει στην ομάδα».

Ουζουνίδης: «Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά αυτό δεν σου εγγυάται ότι θα κάνεις καλή ομάδα»

Λίγο αργότερα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, πέραν της δυσκολίας που εμπεριέχει η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, γιατί προερχόμασταν από έναν αποκλεισμό και με αρνητική ενέργεια. Έπρεπε να το διαχειριστούμε ψυχολογικά. Δείξαμε κατά διαστήματα ότι μπορούμε να παίξουμε καλά όπως και ότι έχουμε κενά πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Οι παίκτες μαθαίνονται μεταξύ τους αλλά και το Πρωτάθλημα. Δεν είναι το καλύτερο από πλευράς θεάματος αλλά είναι δύσκολο. Χρειάζεται να εγκλιματιστούν οι ξένοι παίκτες».

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ρωτήθηκε επιμέρους για τη δήλωσή του περί ανάγκης της ομάδας να «φέρει» τον κόσμο στο γήπεδο. «Δεν μας ικανοποιεί να ξεκινάμε έτσι κάθε χρόνο. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός φέρνει αρνητισμό πριν ξεκινήσει η χρονιά αλλά και αμφισβήτηση για όλο τον οργανισμό. Γι’ αυτό λέμε πολλές φορές ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι. Τώρα όμως αυτό τελείωσε. Αν μείνεις στο προηγούμενο, θα χάσεις και το επόμενο. Έχουν έρθει καλοί παίκτες στην ομάδα. Με τον χρόνο θα δούμε τη χημεία τους. Είχαμε και καλά αλλά και νεκρά διαστήματα απέναντι στον Βόλο ο οποίος έχει οργανωμένη και επικίνδυνη ομάδα. Φάνηκε από τις προϋποθέσεις τους να σκοράρουν. Θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι αν βρίσκαμε το γκολ στο ξεκίνημα».

Εκεί ρωτήθηκε για τη δυσκολία στο γκολ σε ροή αγώνα αλλά και για την ανάγκη προσθήκης ενός αμυντικού χαφ. «Θέλω η ομάδα να παίξει έτσι όπως πρέπει και μπορεί να παίξει. Είναι φανερό το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε σαν ομάδα. Για μένα είναι φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Ο ένας προσπαθεί να μάθει τον άλλον για να φτάσουν σε σημείο να χτίσουν συνεργασίες. Αυτό χρειάζεται χρόνο, δουλειά και επανάληψη. Ατομικά υπάρχουν καλοί παίκτες αλλά αυτό δεν σου εγγυάται ότι θα κάνεις καλή ομάδα», είπε και αναφέρθηκε στους φίλους της ομάδας. «Θέλω να τους ευχαριστήσω που ήταν εδώ σε μια δύσκολη περίοδο λόγω του αποκλεισμού και των διακοπών. Μας βοήθησαν πάρα πολύ με τη συνεχή στήριξή τους».

Σε ερώτηση για τον Χαζμά Μεντίλ και το γεγονός ότι εμφανίζεται… άλλος παίκτης σε σχέση με τον εντυπωσιακό full back της περασμένης σεζόν απάντησε… «δεν είναι καλά στο μυαλό του (πνευματικά) και πρέπει να τον βοηθήσουμε. Μας έχει δείξει τί μπορεί να κάνει. Από άποψη φυσικής κατάστασης είναι σε καλό επίπεδο. Ναι δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά δεν είναι και εύκολη η διαχείριση ενός αγώνα στον οποίον έχεις δεχθεί κίτρινη κάρτα στο δεύτερο λεπτό. Πιστεύουμε στον Χαμζά και θα τον βοηθήσουμε γιατί ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει».

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

inTickets 22.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
