newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 23 Αυγούστου 2025 | 03:50

Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Spotlight

Στα Κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη έφτασε το απόγευμα χθες Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος, σε κοινή συνέντευξη Τύπου μαζί με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ στο παράνομο αεροδρόμιο, αναφέρθηκε στα έργα που προωθούνται, και επανέλαβε την τουρκική στήριξη στη θέση περί λύσης δυο κρατών (στη φωτογραφία από kibrispostasi.com, επάνω, ο Γιλμάζ στα Κατεχόμενα).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Γιλμάζ δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον κ. Ουστέλ, με «κυβερνητικούς» εταίρους, «βουλευτές» και εκπροσώπους συλλόγων.

Ο Γιλμάζ επανέλαβε ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν «μεταξύ δύο ισότιμων και κυρίαρχων κρατικών οντοτήτων»

Επίσης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην κατεχόμενη Καρπασία για επαφές με κατοίκους. Είπε ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει «να βρίσκεται στο πεδίο» και να διαμορφώνει πολιτικές βάσει των αιτημάτων των πολιτών.

Ειδική αναφορά έκανε στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης κινητής εφαρμογής ψηφιακής «διακυβέρνησης» στο «προεδρικό», την οποία περιέγραψε ως υποδομή που θα απλοποιεί συναλλαγές «κράτους-πολίτη» και διαδικασίες για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Ο κ. Γιλμάζ αναφέρθηκε εκτενώς στο πλαίσιο συνεργασίας Τουρκίας–Κατεχομένων για το 2025, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας ύψους περίπου 21 δισ. τουρκικών λιρών, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη» που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναφερόμενος σε διάφορα έργα στα Κατεχόμενα, υποστήριξε ότι η ενίσχυση του τομέα της υγείας θα μπορούσε να ανοίξει προοπτικές «ιατρικού τουρισμού».

«Λύση δυο κρατών»

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γιλμάζ επανέλαβε τη θέση της Αγκυρας υπέρ «λύσης δύο κρατών» στην Κύπρο. Είπε ότι ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει, κατά την τουρκική πλευρά, να διεξαχθούν «μεταξύ δύο ισότιμων και κυρίαρχων κρατικών οντοτήτων», και αναφέρθηκε στην ανάγκη «αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και της ίσης διεθνούς υπόστασης» των Τουρκοκυπρίων από τη διεθνή κοινότητα.

Διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς και «να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της».

Ο κ. Ουστέλ, από την πλευρά του, μίλησε για «στενούς και ζωτικούς» δεσμούς με την Τουρκία, τους οποίους συνέδεσε με την ιστορία και την «αδελφοσύνη» των δύο πλευρών.

Εξήρε έργα που, όπως είπε, υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την Αγκυρα και «αγγίζουν την καθημερινότητα», με έμφαση στην υγεία και τις υποδομές.

Ανέφερε την έναρξη εργασιών για «νοσοκομείο» 320 κλινών στην κατεχόμενη Λευκωσία, τον στόχο μετατροπής του «γενικού νοσοκομείου» σε υγειονομικό «κάμπους», την ολοκλήρωση νέου «στρατιωτικού νοσοκομείου» στην κατεχόμενη Κερύνεια και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο Βαρώσι, καθώς και την προώθηση του έργου για νέο «νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Καρπασία.

Ευχαριστήρια στην Τουρκία

Στο θέμα των υποδομών, έκανε λόγο για την πρόσφατη λειτουργία του βόρειου περιμετρικού δρόμου Λευκωσίας και του ανισόπεδου κόμβου, υποστηρίζοντας ότι βελτιώθηκε αισθητά η κυκλοφορία.

Για το ζήτημα της «ψηφιακής διακυβέρνησης» σημείωσε ότι ο σχετικός «νόμος» πέρασε επί της «κυβέρνησής» του και ότι η σημερινή έναρξη θα μειώσει «τη γραφειοκρατική καθυστέρηση».

Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Γιλμάζ και την τουρκική κυβέρνηση για τη στήριξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ/politis.com.cy

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25

Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κολομβία 23.08.25

Συνεχίζει ο πατέρας τη μάχη στη θέση του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο