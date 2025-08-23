Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Πώς η Δύση θωρακίζει το Κίεβο • Αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση
- ΗΠΑ και Κίνα μετρούν τις δυνάμεις τους στο διάστημα
- Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Πώς η Δύση θωρακίζει το Κίεβο
«Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
• Αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση • Ποιες θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι καταλήξουν σε συμφωνία
Κωνσταντίνος Κόμπος
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Καμία συζήτηση και κατάληξη για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Σωτήρης Ντάλης
Πόλεμος και εκκρεμές
Ινώ Αφεντούλη
Κακή συμφωνία για την ΕΕ
Παύλος Τσίμας
Ενας νέος παλιός κόσμος
=========
Σε κατάσταση λιμού η Γάζα και με τη βούλα του ΟΗΕ
=========
Πακέτο ΔΕΘ
Νέες κλίμακες και αφορολόγητα για τη μεσαία τάξη
• Στο τραπέζι αύξηση κατά €5.000 κάθε φορολογικής κλίμακας
Με σφήνα Τσίπρα
Κεντροαριστερές μάχες στον Λευκό Πύργο
• Συνταγές αντιπολίτευσης με διαφορετικά υλικά και στόχους
=========
Αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι
• Δώδεκα άνθρωποι του πολιτισμού γράφουν στα «ΝΕΑ»
- Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
- Ουκρανία: Η Γαλλία καλεί την πρεσβευτή της Ιταλίας μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις Σαλβίνι κατά του Μακρόν
- Συρία: Επίθεση βομβιστών-καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους – Σκοτώθηκαν αστυνομικός και οι δυο δράστες
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
- Η αλυσίδα εστίασης που «τρώει» τα κέρδη μαζί με το προσωπικό
- UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις