Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Τις τραγικές συνθήκες υπό τις οποίες έμαθε τον θάνατο της 32χρονης περιέγραψε στο Mega ο σύζυγός της. Η γυναίκα, οδηγώντας τη μηχανή της, ενώ πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα Αταλάντης για να κάνει έκπληξη στον σύζυγο και το παιδί τους, που έκαναν μπάνιο, βρήκε τον θάνατο.

Αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα παραβίασε STOP και εμβόλισε τη μηχανή της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ο οδηγός, που κατευθυνόταν προς Τραγάνα, παραβιάζοντας το STOP, πέρασε κάθετα στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αταλάντης-Σκάλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 32χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, συντετριμμένος ο σύζυγός της είπε: «Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα, ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση, και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη. Και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ, για να του το φέρω», είπε για το παιδί.

Περιέγραψε επίσης πώς έμαθε για το τροχαίο, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τη σύζυγό του.

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε. Και μιλάγανε με εμένα. Μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου», είπε.

«Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου. Ήθελα να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», είπε επίσης ο σύζυγος της 32χρονης.

Η 32χρονη ήταν έμπειρη οδηγός μοτοσικλέτας και φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως ήταν σφοδρότατη. Μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος

Ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε».

Συνελήφθη ο οδηγός

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις.

Η 32χρονη ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Διατηρούσαν με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.