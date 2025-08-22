Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)

Μετά τη φιλική αναμέτρηση Σερβίας–Σλοβενίας, ο Λούκα Ντόντσιτς πλησίασε τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος βρισκόταν με τη μικρή του κόρη. Ο γκαρντ των Λέικερς έκανε high-five με τη μικρή, σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral.

Στον αγωνιστικό κομμάτι, η Σερβία επικράτησε με 106–72, ολοκληρώνοντας με νίκη την προετοιμασία της πριν από το EuroBasket 2025. Ο Γιόκιτς σημείωσε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ντόντσιτς σημείωσε 17 πόντους.

Οι δύο σταρ βρέθηκαν μετά το παιχνίδι στους καθιερωμένους χαιρετισμούς, με τον Ντόντσιτς να δείχνει και την πιο τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα του.

Το χαρακτηριστικό βίντεο