Με Ντόντσιτς η 12άδα της Σλοβενίας για το Eurobasket (pic)
Γνωστή έγινε η 12άδα της Εθνικής Σλοβενίας για το Eurobasket, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να έχει στη διάθεσή του τον Λούκα Ντόντσιτς, όχι όμως και τον Βλάτκο Τσάντσαρ.
Με τον Λούκα Ντόντιτς να αποτελεί τον ηγέτη και φυσικα κορυφαίο όνομα στο τελικό ρόστερ της, η Σλοβενία θέλει να κάνει μία αξιόμαχη πορεία στο επερχόμενο Eurobasket.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβενίας, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, άφησε εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τους Μίχα Τσέρκβενικ και Ζακ Σμρέκαρ, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.
Από το Eurobasket θα απουσιάσουν επίσης οι Τζος Νίμπο και Βλάτκο Τσάντσαρ. Η Σλοβενία έχει κληρωθεί στο Group D, μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισλανία και το Ισραήλ.
Το ρόστερ της Σλοβενίας: Ντόντσιτς, Χρόβατ, Γιούρκοβιτς, Κράμπελι, Μούριτς, Πάντιεν, Πρέπελιτς, Ράντοβιτς, Στέργκαρ, Στσούκα, Νίκολιτς, Όμιτς
