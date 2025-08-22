magazin
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Χόλιγουντ: Πώς μετακόμισε στην Τζόρτζια και τώρα την εγκαταλείπει
Culture Live 22 Αυγούστου 2025 | 07:04

Χόλιγουντ: Πώς μετακόμισε στην Τζόρτζια και τώρα την εγκαταλείπει

Τα φορολογικά κίνητρα οδήγησαν στην οικοδόμηση του «Χόλιγουντ του Νότου». Τώρα οι παραγωγές πηγαίνουν στο εξωτερικό για φθηνότερο κόστος εργασίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Μετά από μια άνθηση η κινηματογραφική βιομηχανία της Τζόρτζια παρακμάζει, με τις δαπάνες παραγωγής να μειώνονται σχεδόν 50% σε τρία χρόνια.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2010 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020, η 62χρονη υπεύθυνη σεναρίου Τζανίν Γκόσελιν είχε περισσότερη δουλειά από όση μπορούσε να διαχειριστεί και κέρδιζε έως και 200.000 δολάρια ετησίως. Τώρα αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.

Η Marvel είναι μία από τις πολλές εταιρείες του Χόλιγουντ που πήγαν στην Τζόρτζια για να επωφεληθούν από τις γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις παραγωγής της πολιτείας. Έκανε σχεδόν δύο δωδεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με υπερήρωες στην περιοχή της Ατλάντα.

Αλλά ξεκινώντας με το “The Fantastic Four: First Steps” του καλοκαιριού, η Marvel πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του επερχόμενου περιεχομένου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το αυξανόμενο κόστος στην Τζόρτζια σημαίνει ότι τώρα είναι φθηνότερο να γυρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποχώρηση της Marvel αποτελεί μέρος μιας μείωσης σχεδόν 50% στις δαπάνες παραγωγής στη Τζόρτζια τα τελευταία τρία χρόνια. Η απότομη πτώση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι κρατικές επιδοτήσεις δημιούργησαν ένα «Χόλιγουντ του Νότου» ή πυροδότησαν μια χρυσή άνθηση που τελειώνει ταχύτερα από ό,τι ξεκίνησε.

«Νιώθεις σαν εγκαταλελειμμένος εραστής», είπε στην Wall Street Journal η Γκόσελιν, η οποία δεν έχει σταθερή δουλειά από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και δανείστηκε από το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα για να πληρώσει λογαριασμούς.

Φθηνό εργατικό δυναμικό στη Βρετανία

Περίπου 245 έργα γυρίστηκαν στη Τζόρτζια κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 412 το οικονομικό έτος 2022. Η δύσκολη κατάσταση της πολιτείας δεν είναι μοναδική. Τα στούντιο παράγουν σημαντικά λιγότερες τηλεοπτικές εκπομπές από το 2023, σε μια προσπάθεια να κάνουν τις υπηρεσίες streaming τους πιο κερδοφόρες. Το περιεχόμενο που παράγουν συχνά γυρίζεται στο εξωτερικό για εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε όλες τις ΗΠΑ, 29% λιγότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με προϋπολογισμούς άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησαν γυρίσματα το 2024 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων ProdPro. Στη Βρετανία, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 16%. Η φορολογική της έκπτωση είναι παρόμοια με αυτή της Τζόρτζια, αλλά οι εργαζόμενοι εκεί πληρώνονται γενικά λιγότερο και τα στούντιο δεν χρειάζεται να καλύπτουν την ασφάλιση υγείας τους.

Η Marvel γυρίζει δύο νέες ταινίες “Avengers” και την επόμενη “Spider-Man” σε εγκαταστάσεις έξω από το Λονδίνο, όπου η μητρική εταιρεία Disney έχει μακροπρόθεσμη μίσθωση. Δεν είναι η μόνη εταιρεία του Χόλιγουντ που γυρίζει ταινίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταινίες «Barbie» και «Wicked» γυρίστηκαν επίσης εκεί.

Τα στούντιο παράγουν επίσης συχνά ταινίες στον Καναδά και την Αυστραλία. Συνήθως μεταφέρουν αεροπορικώς τους πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες και επικεφαλής τμημάτων, αλλά προσλαμβάνουν το συνεργείο τοπικά.

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας είναι μεταξύ των πολιτειών που αντιστέκονται επεκτείνοντας τις φορολογικές τους πιστώσεις για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα παγκόσμιο γαϊτανάκι παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς τα στούντιο αναζητούν την καλύτερη προσφορά.

«Άνεργοι στη Τζόρτζια»

Στη Τζόρτζια, η διάθεση μεταξύ των εργαζομένων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι ζοφερή.

Ο Λι Τόμας, διευθυντής του Γραφείου Κινηματογράφου της Τζόρτζια, δήλωσε στην WSJ ότι το κόστος εργασίας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που έχει οδηγήσει τα στούντιο εκτός της πολιτείας.

Πριν από λίγα χρόνια, η Ατλάντα προσέλκυε τόσες παραγωγές που φαινόταν πιθανό να εκτοπίσει το Λος Άντζελες ως η καρδιά της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η άνθηση της ψυχαγωγίας στην Τζόρτζια ξεκίνησε αφότου επέκτεινε την έκπτωση φόρου παραγωγής το 2008 σε μέγιστο 30%, ένα από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο. Σε αντίθεση με άλλες πολιτείες, δεν έθεσε ανώτατο όριο στο πρόγραμμα.

Έμπειροι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχαγωγίας μετακόμισαν στην Ατλάντα για εργασία. Οι ντόπιοι που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ να πάνε στο Χόλιγουντ βρέθηκαν στα πλατό δίπλα στον Ντουέιν Τζόνσον και την Τζένιφερ Λόρενς. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας υποστήριζε σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας στην πολιτεία, σύμφωνα με μελέτη του 2023 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Η οικογένεια της Marvel

Ο Τζον Γκραμπ είναι ένας γέννημα θρέμμα της Τζόρτζια που ποτέ δεν πίστευε ότι θα έβρισκε κινηματογραφική δουλειά στην πολιτεία καταγωγής του. Ο 44χρονος αγαπούσε να χειρίζεται φώτα και άλλο εξοπλισμό για τη Marvel, επειδή τα γυρίσματα ήταν ασυνήθιστα μεγάλα και συχνά πληρώνονταν υπερωρίες. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που έγιναν μέρος της οικογένειας της Marvel μεταβαίνουν από τη μία παραγωγή υπερηρώων στην επόμενη.

Η Marvel έκανε το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών γυρισμάτων σε μια εγκατάσταση 4.000 στρεμμάτων με 34 στούντιο κοντά στην Ατλάντα που ονομάζεται Trilith Studios. Ήταν συχνά γεμάτη.

Τώρα, το Trilith, το οποίο διαθέτει ένα χωριό με διαμερίσματα και εστιατόρια για τους εργαζόμενους που επισκέπτονται την πολιτεία, είναι σε μεγάλο βαθμό άδειο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trilith, Φρανκ Πάτερσον Patterson, δήλωσε στην WSJότι πιστεύει ότι η τρέχουσα ύφεση είναι κυκλική και θα τελειώσει. Για να διατηρήσει την εγκατάσταση απασχολημένη μέχρι τότε, η εταιρεία του έχει επενδύσει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν περιεχόμενο αποκλειστικά στο Trilith.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το καλοκαιρινό ράλι των «μικρομεσαίων» που ζαλίζει…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το καλοκαιρινό ράλι των «μικρομεσαίων» που ζαλίζει…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
Υπομονή 21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας
Ελλάδα 22.08.25

Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας

Αντιφατικές καταθέσεις αστυνομικών για τον 25χρονο που έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά στο «Γηροκομείο». Καταγγελία στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ για ψευδείς καταθέσεις ένστολων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
Αδ. Γεωργιάδης: Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity
Ελλάδα 22.08.25

Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών στον Γεωργιάδη με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό» ο Άδωνις Γεωργιάδης, «να καπηλεύεται την δική μας δουλειά, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει», αναφέρουν οι υγειονομικοί, επικρίνοντας και τη στάση του ιδιωτικού τομέα, που δήλωσε αδυναμία να αναλάβει το περιστατικό. «Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη!»

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο