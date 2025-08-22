Μετά από μια άνθηση η κινηματογραφική βιομηχανία της Τζόρτζια παρακμάζει, με τις δαπάνες παραγωγής να μειώνονται σχεδόν 50% σε τρία χρόνια.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2010 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020, η 62χρονη υπεύθυνη σεναρίου Τζανίν Γκόσελιν είχε περισσότερη δουλειά από όση μπορούσε να διαχειριστεί και κέρδιζε έως και 200.000 δολάρια ετησίως. Τώρα αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.

Η Marvel είναι μία από τις πολλές εταιρείες του Χόλιγουντ που πήγαν στην Τζόρτζια για να επωφεληθούν από τις γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις παραγωγής της πολιτείας. Έκανε σχεδόν δύο δωδεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με υπερήρωες στην περιοχή της Ατλάντα.

Αλλά ξεκινώντας με το “The Fantastic Four: First Steps” του καλοκαιριού, η Marvel πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του επερχόμενου περιεχομένου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το αυξανόμενο κόστος στην Τζόρτζια σημαίνει ότι τώρα είναι φθηνότερο να γυρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποχώρηση της Marvel αποτελεί μέρος μιας μείωσης σχεδόν 50% στις δαπάνες παραγωγής στη Τζόρτζια τα τελευταία τρία χρόνια. Η απότομη πτώση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι κρατικές επιδοτήσεις δημιούργησαν ένα «Χόλιγουντ του Νότου» ή πυροδότησαν μια χρυσή άνθηση που τελειώνει ταχύτερα από ό,τι ξεκίνησε.

«Νιώθεις σαν εγκαταλελειμμένος εραστής», είπε στην Wall Street Journal η Γκόσελιν, η οποία δεν έχει σταθερή δουλειά από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και δανείστηκε από το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα για να πληρώσει λογαριασμούς.

Φθηνό εργατικό δυναμικό στη Βρετανία

Περίπου 245 έργα γυρίστηκαν στη Τζόρτζια κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 412 το οικονομικό έτος 2022. Η δύσκολη κατάσταση της πολιτείας δεν είναι μοναδική. Τα στούντιο παράγουν σημαντικά λιγότερες τηλεοπτικές εκπομπές από το 2023, σε μια προσπάθεια να κάνουν τις υπηρεσίες streaming τους πιο κερδοφόρες. Το περιεχόμενο που παράγουν συχνά γυρίζεται στο εξωτερικό για εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε όλες τις ΗΠΑ, 29% λιγότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με προϋπολογισμούς άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησαν γυρίσματα το 2024 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων ProdPro. Στη Βρετανία, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 16%. Η φορολογική της έκπτωση είναι παρόμοια με αυτή της Τζόρτζια, αλλά οι εργαζόμενοι εκεί πληρώνονται γενικά λιγότερο και τα στούντιο δεν χρειάζεται να καλύπτουν την ασφάλιση υγείας τους.

Η Marvel γυρίζει δύο νέες ταινίες “Avengers” και την επόμενη “Spider-Man” σε εγκαταστάσεις έξω από το Λονδίνο, όπου η μητρική εταιρεία Disney έχει μακροπρόθεσμη μίσθωση. Δεν είναι η μόνη εταιρεία του Χόλιγουντ που γυρίζει ταινίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταινίες «Barbie» και «Wicked» γυρίστηκαν επίσης εκεί.

Τα στούντιο παράγουν επίσης συχνά ταινίες στον Καναδά και την Αυστραλία. Συνήθως μεταφέρουν αεροπορικώς τους πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες και επικεφαλής τμημάτων, αλλά προσλαμβάνουν το συνεργείο τοπικά.

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας είναι μεταξύ των πολιτειών που αντιστέκονται επεκτείνοντας τις φορολογικές τους πιστώσεις για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα παγκόσμιο γαϊτανάκι παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς τα στούντιο αναζητούν την καλύτερη προσφορά.

«Άνεργοι στη Τζόρτζια»

Στη Τζόρτζια, η διάθεση μεταξύ των εργαζομένων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι ζοφερή.

Ο Λι Τόμας, διευθυντής του Γραφείου Κινηματογράφου της Τζόρτζια, δήλωσε στην WSJ ότι το κόστος εργασίας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που έχει οδηγήσει τα στούντιο εκτός της πολιτείας.

Πριν από λίγα χρόνια, η Ατλάντα προσέλκυε τόσες παραγωγές που φαινόταν πιθανό να εκτοπίσει το Λος Άντζελες ως η καρδιά της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η άνθηση της ψυχαγωγίας στην Τζόρτζια ξεκίνησε αφότου επέκτεινε την έκπτωση φόρου παραγωγής το 2008 σε μέγιστο 30%, ένα από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο. Σε αντίθεση με άλλες πολιτείες, δεν έθεσε ανώτατο όριο στο πρόγραμμα.

Έμπειροι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχαγωγίας μετακόμισαν στην Ατλάντα για εργασία. Οι ντόπιοι που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ να πάνε στο Χόλιγουντ βρέθηκαν στα πλατό δίπλα στον Ντουέιν Τζόνσον και την Τζένιφερ Λόρενς. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας υποστήριζε σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας στην πολιτεία, σύμφωνα με μελέτη του 2023 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Η οικογένεια της Marvel

Ο Τζον Γκραμπ είναι ένας γέννημα θρέμμα της Τζόρτζια που ποτέ δεν πίστευε ότι θα έβρισκε κινηματογραφική δουλειά στην πολιτεία καταγωγής του. Ο 44χρονος αγαπούσε να χειρίζεται φώτα και άλλο εξοπλισμό για τη Marvel, επειδή τα γυρίσματα ήταν ασυνήθιστα μεγάλα και συχνά πληρώνονταν υπερωρίες. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που έγιναν μέρος της οικογένειας της Marvel μεταβαίνουν από τη μία παραγωγή υπερηρώων στην επόμενη.

Η Marvel έκανε το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών γυρισμάτων σε μια εγκατάσταση 4.000 στρεμμάτων με 34 στούντιο κοντά στην Ατλάντα που ονομάζεται Trilith Studios. Ήταν συχνά γεμάτη.

Τώρα, το Trilith, το οποίο διαθέτει ένα χωριό με διαμερίσματα και εστιατόρια για τους εργαζόμενους που επισκέπτονται την πολιτεία, είναι σε μεγάλο βαθμό άδειο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trilith, Φρανκ Πάτερσον Patterson, δήλωσε στην WSJότι πιστεύει ότι η τρέχουσα ύφεση είναι κυκλική και θα τελειώσει. Για να διατηρήσει την εγκατάσταση απασχολημένη μέχρι τότε, η εταιρεία του έχει επενδύσει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν περιεχόμενο αποκλειστικά στο Trilith.