22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22 Αυγούστου 2025 | 13:00

Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν – από παγκόσμια πρωταθλήματα και διεθνή τουρνουά έως τελικούς μεγάλης σημασίας εθνικών πρωταθλημάτων. Οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη δράση ζωντανά σε πλατφόρμες streaming και να στοιχηματίσουν στις αγαπημένες τους ομάδες.

Οι απάτες που σχετίζονται με εισιτήρια παραμένουν μία από τις πιο διαδεδομένες και επιζήμιες απειλές για τους φιλάθλους

Ωστόσο, αυτό το συνεχές ενδιαφέρον για τον αθλητισμό παγκοσμίως, το καθιστά ελκυστικό και μόνιμο στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες.

H υπηρεσία Kaspersky προειδοποιεί τους χρήστες για τις πιο συνηθισμένες απάτες που σχετίζονται με τον αθλητισμό — οι οποίες αφορούν πλατφόρμες streaming, πωλήσεις εισιτηρίων και αγορές προϊόντων— ώστε να παραμείνουν σε εγρήγορση και προστατευμένοι.

Απάτες με εισιτήρια

Οι απάτες που σχετίζονται με εισιτήρια παραμένουν μία από τις πιο διαδεδομένες και επιζήμιες απειλές για τους φιλάθλους. Σύμφωνα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, εκτιμάται ότι την τελευταία διετία οι απάτες με εισιτήρια σε αγώνες ποδοσφαίρου κόστισαν στους φίλαθλους περίπου 2,5 εκατ. λίρες.

Πέρα από τον προφανή κίνδυνο αγοράς υπερκοστολογημένων ή πλαστών εισιτηρίων από μεταπωλητές, αυξάνεται ο κίνδυνος ιστοσελίδων phishing που παρουσιάζονται ως επίσημοι πάροχοι εισιτηρίων.

Για παράδειγμα, ερευνητές της Kaspersky από το Threat Research Expertise Center εντόπισαν πρόσφατα σελίδα phishing που παρίστανε την Ticketmaster. Ο ιστότοπος παρέσυρε τους επισκέπτες με μια δελεαστική προσφορά: να συμπληρώσουν μια σύντομη έρευνα για να λάβουν δωροκάρτα αξίας 1.000 δολαρίων.

Για να “διεκδικήσουν” το έπαθλο, τα θύματα έπρεπε να πληρώσουν μια μικρή προμήθεια. Ωστόσο, μετά την πληρωμή, οι χρήστες δεν έλαβαν ούτε το υποσχόμενο έπαθλο ούτε τα χρήματά τους πίσω, μένοντας έτσι εκτεθειμένοι σε περαιτέρω απάτες.

Τυχερά παιχνίδια

Ο τζόγος αποτελεί για τους κυβερνοεγκληματίες ακόμη ένα προσοδοφόρο πεδίο για απάτες, ειδικά κατά την διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ένα από τα παραδείγματα που αποκαλύφθηκαν ακολουθεί το μοτίβο της απάτης του «Νιγηριανού πρίγκιπα».

Ξεκινά με μια δελεαστική προσφορά ή, όπως στην περίπτωση που εντόπισε η Kaspersky, ενημερώνοντας το θύμα ότι έχει “κερδίσει” έναν διαγωνισμό που υποτίθεται ότι διοργάνωσε η Betway. Οι δράστες δημιουργούν μια συνομιλία με το θύμα, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του συντηρώντας με αυτό τον τρόπο μια ψευδαίσθηση νομιμότητας.

Σε κάποιο στάδιο, εισάγουν όρους για τη λήψη του “επάθλου”, όπως την πληρωμή μιας μικρής προμήθειας ή “εξόδων επεξεργασίας”.

Παράδειγμα Απάτης

Αφού το θύμα πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή, οι απατεώνες συνήθως προβάλλουν νέες απαιτήσεις με τη μορφή «φόρων», «ασφαλίστρων» ή άλλων ανύπαρκτων χρεώσεων. Στο τέλος, δεν υπάρχει κανένα έπαθλο και το θύμα υφίσταται απώλεια τόσο χρημάτων όσο και προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.

Απάτες με εμπορεύματα

Οι απάτες που σχετίζονται με το αθλητικό εμπόρευμα εκμεταλλεύονται την αγάπη των φιλάθλων για τις ομάδες τους, ειδικά σε περιόδους μεγάλων διοργανώσεων. Οι δράστες δημιουργούν ψεύτικα e-shops, αντιγράφοντας τα επίσημα καταστήματα με κλεμμένα σήματα, φωτογραφίες προϊόντων και ψευδείς κριτικές, ώστε να φαίνονται νόμιμα. Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύονται το πάθος των φιλάθλων και την επιθυμία τους να αποκτήσουν συλλεκτικά αντικείμενα. Γι’ αυτό, οι αγορές θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω επίσημων καταστημάτων.

Σε μια περίπτωση που αναδείχθηκε από την Kaspersky, ένα ψεύτικο eshop αφορούσε τα πλέι-οφ του Stanley Cup. Ωστόσο, αφού εισαχθούν τα στοιχεία πληρωμής, τα θύματα πιθανότατα δεν λαμβάνουν τίποτα. Ακόμη χειρότερα, οι δράστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κλεμμένα στοιχεία της κάρτας για να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αδειάζοντας λογαριασμούς χωρίς την γνώση του θύματος.

Υπηρεσίες streaming

Οι απατεώνες δημιουργούν ιστοσελίδες phishing που παριστάνουν τις νόμιμες πλατφόρμες streaming, προσφέροντας “αποκλειστικές” ή “εκπτωτικές” συνδρομές για να παρακολουθήσουν οι χρήστες κορυφαίους αγώνες. Η υπόσχεση είναι απλή: πληρώνετε για πρόσβαση και απολαμβάνετε το παιχνίδι, αλλά αντί να αποκτήσετε πρόσβαση στο stream, παραδίδετε τα στοιχεία πληρωμής σας σε κυβερνοεγκληματίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή οικονομικών δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις. Επιπλέον, ορισμένοι παρόμοιοι ιστότοποι δημιουργούνται για να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε άλλες σελίδες απάτης: αν πατήσετε το play για να δείτε τη μετάδοση, ανακατευθύνεστε στην απάτη.

Η Kaspersky έχει εντοπίσει τέτοια παραδείγματα που στοχεύουν φιλάθλους, από το NFL μέχρι το UEFA Champions League, αποδεικνύοντας ότι κανένα άθλημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές. Η παγκόσμια απήχηση αυτών των διοργανώσεων εξασφαλίζει μια συνεχή ροή πιθανών θυμάτων, καθιστώντας τις απάτες streaming μια σταθερή μέθοδο για τους κυβερνοεγκληματίες.

Παραδείγματα phishing σελίδων υπηρεσιών streaming

«Οι αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά προσελκύουν και κυβερνοεγκληματίες που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό των φιλάθλων», δηλώνει η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky. «Από ψεύτικες πλατφόρμες streaming μέχρι καταστήματα με πλαστά εισιτήρια, οι απατεώνες δημιουργούν παγίδες που μοιάζουν αληθινές. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην είστε παρορμητικοί, να ελέγξετε την πηγή και να χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστες υπηρεσίες πριν μοιραστείτε τα στοιχεία πληρωμής σας.»

Η Kaspersky έχει συνεργαστεί με δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες ράγκμπι της Νότιας Αφρικής, τον Pieter-Steph Du Toit και τον RG Snyman, σε μια αποκλειστική εξάμηνη καμπάνια «Safer Together». Η συνεργασία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο, βοηθώντας φιλάθλους όλων των ηλικιών να προστατεύσουν τα συστήματα, τα δεδομένα και την ιδιωτικότητά τους από τις κυβερνοαπειλές.

«Οι φίλαθλοι είναι η καρδιά του παιχνιδιού. Η ενέργεια, η αφοσίωση και το πάθος τους μας ωθούν μπροστά κάθε φορά που βγαίνουμε στο γήπεδο. Θέλουμε να νιώθουν το ίδιο ασφαλείς στο διαδίκτυο όπως στις κερκίδες — γιατί η υποστήριξη στην ομάδα σας δεν θα έπρεπε ποτέ να συνοδεύεται από κρυφούς κινδύνους. Η συνεργασία μας με την Kaspersky είναι ο τρόπος μας να υπενθυμίσουμε σε όλους να προστατεύουν τον εαυτό τους από τις απειλές που δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, είτε πρόκειται για ψεύτικες πλατφόρμες streaming είτε για απάτες αγοράς εισιτηρίων», δηλώνει ο Pieter-Steph Du Toit.

Τα βήματα

Υπάρχουν διάφορα βήματα που μπορείτε να κάνετε προκαταβολικά για να προστατευθείτε από παρόμοιες απάτες. Για παράδειγμα:

Αγοράζετε εισιτήρια μόνο από επίσημες πηγές: αποφύγετε τους μεταπωλητές και ελέγχετε πάντα την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης πριν από την αγορά.

Επαληθεύετε τις πλατφόρμες streaming: αν μια υπηρεσία δεν συνδέεται από επίσημο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή ιστοσελίδα ομάδας, χειριστείτε την με προσοχή. Αναζητήστε HTTPS, διαβάστε κριτικές και αποφύγετε την εισαγωγή στοιχείων πληρωμής σε άγνωστους ιστότοπους.

Προσέχετε τα πλαστά καταστήματα εμπορευμάτων: μπορεί να υπόσχονται “αποκλειστικές” προσφορές σε φανέλες ή αναμνηστικά που δεν φτάνουν ποτέ ή είναι απομιμήσεις. Αγοράζετε μόνο από επίσημους, επαληθευμένους προμηθευτές.

Αποφύγετε ύποπτους συνδέσμους: είτε σε email, μηνύματα ή αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, σύνδεσμοι που υπόσχονται δωρεάν εισιτήρια, δωροκάρτες ή συμβουλές στοιχηματισμού οδηγούν συχνά σε σελίδες phishing.

Χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας όπως το Kaspersky Premium, που προστατεύει τις συσκευές σας από κακόβουλο λογισμικό σε πραγματικό χρόνο, μπλοκάροντας κακόβουλους ιστότοπους, phishing emails, ύποπτες διαφημίσεις και μηχανισμούς υποκλοπής πιστωτικών καρτών που δημιουργούν οι χάκερ για να κλέψουν τα δεδομένα σας.

Πηγή: ΟΤ

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
