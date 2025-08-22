newspaper
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Διεθνής Οικονομία 22 Αυγούστου 2025 | 15:00

ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες η χρηματοοικονομική αναλύτρια Μέρεντιθ Γουίτνεϊ προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, μια από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις με βαθιές ρίζες στις ΗΠΑ.

Η κατάρρευση της Lehman Brothers, μιας εκ των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών, προκάλεσε σοκ στις αγορές. Ακολούθησαν διασώσεις μεγάλων ιδρυμάτων όπως η AIG και η Bear Stearns. Οι αγορές παγκοσμίως κατέρρευσαν, με τα χρηματιστήρια να χάνουν τεράστιες αξίες.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, χρεοκόπησε η Lehman Brothers, σε μια από τις πρώτες από τις πολλές συγκλονιστικές στιγμές στην τελευταία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, μια περίοδος πανικού από τραπεζικές καταστροφές, κραχ και πτωχεύσεις, όταν οι μεγάλες οικονομίες βυθίστηκαν σε μερικές από τις βαθύτερες υφέσεις τους από το Μεγάλο Κραχ

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εισήλθαν σε βαθιά ύφεση (και μετά ήρθαν τα μνημόνια). Εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν παγκοσμίως.

Σύννεφα στον ορίζοντα

Σήμερα, ως ιδρύτρια και CEO της Meredith Whitney Advisory Group, η Γουίτνεϊ βλέπει ξανά προβλήματα στον ορίζοντα: μια «διχασμένη οικονομία» όπου οι εύποροι καταναλωτές κρατούν ζωντανή τη ζήτηση, ενώ η πλειοψηφία βρίσκεται διαρκώς υπό πίεση.

Σε συνέντευξή της στο MarketWatch, η η χρηματοοικονομική αναλύτρια επέμεινε σε μια πρόβλεψη που έκανε νωρίτερα φέτος, ότι πάνω από το 50% των αμερικανικών νοικοκυριών θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια δεύτερη ύφεση απώλειας θέσεων εργασίας, μετά από μια αντίστοιχη περίοδο το 2022-2023, όταν τελειώσουν οι επιταγές τόνωσης της οικονομίας.

«Για μένα, το πιο αδύναμο τμήμα της αμερικανικής οικονομίας, το οποίο απασχολεί πάνω από το 20% των εργαζομένων στις ΗΠΑ, είναι ο τομέας της φιλοξενίας και της αναψυχής», είπε. Αυτές οι θέσεις εργασίας γενικά αμείβονται κάτω από 60.000 δολάρια και μπορεί να υποχωρήσουν όταν οι αριθμοί απασχόλησης αρχίσουν να επιδεινώνονται και οι δασμοί αρχίσουν να επιβαρύνουν την κοινωνία, πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι η απασχόληση θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε η Γουίτνεϊ , προσθέτοντας ότι ο στασιμοπληθωρισμός -οικονομικός όρος που περιγράφει μια κατάσταση όπου η οικονομία βιώνει ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισμό, οικονομική στασιμότητα (χαμηλή ή μηδενική ανάπτυξη) και υψηλή ανεργία- αποτελεί μια «πραγματική πιθανότητα». Αυτό συμβαίνει καθώς οι απόφοιτοι κολεγίων δυσκολεύονται απίστευτα να βρουν την πρώτη τους δουλειά, ενώ επανέρχονται οι αποπληρωμές των φοιτητικών χρεών, κάτι που, όπως σημειώνει, επιβαρύνει πολλές γενιές.

Έχασε την αισιοδοξία της

Μέχρι τα τέλη του 2023, η Γουίτνεϊ ήταν αισιόδοξη για τα dollar stores (καταστήματα λιανικής που πωλούν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλές τιμές, συχνά κάτω από το όριο του ενός δολαρίου), όπως τα Dollar General και Dollar Tree, εκτιμώντας ότι «τα χειρότερα πέρασαν». Όμως από τον Μάιο εγκατέλειψε αυτή τη στάση, προβλέποντας ότι θα δοκιμαστούν, αφού οι πελάτες τους είναι οι πιο ευάλωτοι οικονομικά.

Πλέον στρέφεται σε «υψηλότερης κατηγορίας» λιανεμπόρους, όπως Home Depot, Lowe’s και Walmart. Αν και δεν θεωρούνται πολυτελείς, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των πελατών τους είναι ιδιοκτήτες κατοικιών τους δίνει πλεονέκτημα: μόνο οι ιδιοκτήτες και τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα διαθέτουν ουσιαστικό οικονομικό δίχτυ ασφαλείας.

Μια ηλιαχτίδα φωτός

Στη ανάλυσή της εξέχουσα θέση έχει η καταναλωτική δαπάνη που εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ιδιοκατοίκηση. Από πέρσι οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες άρχισαν να αντλούν εκ νέου ρευστότητα από την αξία των σπιτιών τους, ανατρέποντας μια 17ετή πτωτική πορεία.

«Από τα 700 δισ. δολάρια κορύφωσης, τα δάνεια με εγγύηση κατοικίας είχαν μειωθεί στα 240-250 δισ. και τώρα αυξάνονται ξανά», είπε.

Και τα στεγαστικά δάνεια «είναι στην πραγματικότητα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία δανείων από όλα τα προϊόντα καταναλωτικών δανείων», με τις πιστωτικές κάρτες, τα φοιτητικά δάνεια και τα δάνεια αυτοκινήτου να παραμένουν αμετάβλητα, είπε.

Σε αυτόν τον τομέα βλέπει ευκαιρίες σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη διπλασιαστεί ή και παραπάνω το 2024.

Το 2008 η κρίση πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η χειρότερη αγορά κατοικίας εδώ και δεκαετίες

Όμως, η μεγάλη εικόνα σύμφωνα με την Γουίτνεϊ είναι ότι η αμερικανική αγορά ακινήτων βρίσκεται μπροστά στη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

«Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών κινούνται κάτω από τα 4 εκατ. σε ετήσια βάση — το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 25 χρόνια. Οι αγοραστές ζητούν μεγάλες εκπτώσεις, που οι πωλητές δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν», αναφέρει.

Η ίδια εκτιμά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι πως το 60% των κατοικιών ανήκει σε άτομα άνω των 55 ετών, οι οποίοι δεν πουλούν: είτε γιατί έχουν μηδενικό ή πολύ χαμηλό δάνειο, είτε γιατί οι φόροι υπεραξίας και τα κόστη μετακόμισης λειτουργούν αποτρεπτικά, προσθέτοντας ότι οι boomers μπορεί να μην είναι τόσο πλούσιοι όσο πολλοί νομίζουν.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

To 2008 η κρίση πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε προηγηθεί από μια περίοδο άνθησης και υπερεκτίμησης των τιμών των κατοικιών.

Οι τράπεζες χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια (subprime) σε δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν, πολλοί δανειολήπτες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Οι τράπεζες «πακέταραν» αυτά τα υψηλού κινδύνου δάνεια σε πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα τιτλοποιημένα δάνεια (mortgage-backed securities), και τα πωλούσαν σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο, καθώς η αδυναμία αποπληρωμής των αρχικών δανείων οδήγησε σε τεράστιες ζημιές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν επενδύσει σε αυτά τα προϊόντα.

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τους κινδύνους που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχαν σημαντικά κενά στη ρύθμιση και την εποπτεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η κρίση οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην παγκόσμια οικονομία μετά τη μεγάλη ύφεση του 1929.

Πολλές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες παρενέβησαν δυναμικά για να διασώσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χορηγήθηκαν τεράστια ποσά σε τράπεζες (bailouts) και εφαρμόστηκαν πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης (quantitative easing) για την αύξηση της ρευστότητας.

Η κρίση οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην παγκόσμια οικονομία

Το αντίκτυπο στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης συνέβαλαν στην εκδήλωση της κρίσης δημόσιου χρέους, καθώς οι προϋπάρχουσες δημοσιονομικές ανισορροπίες σε χώρες όπως η Ελλάδα μεγέθυναν τον αντίκτυπο της κρίσης.

Η κρίση κλόνισε την εμπιστοσύνη στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και έθεσε σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτοδιόρθωσης της αγοράς.

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
