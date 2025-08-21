sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025

Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έμαθε και τον τελευταίο της αντίπαλο στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σύνταξη
Την ώρα που η Ελλάδα έδινε φιλική αναμέτρηση με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις, διεξάγονταν αναμετρήσεις για τη φάση των προπροκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Έτσι, διαμορφώθηκε ο τελικός χάρτης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μαθαίνει και τον τελευταίο του αντίπαλο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο όμιλο της Εθνικής μας, λοιπόν, προστέθηκε η Ρουμανία κι έτσι η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και φυσικά του Ρουμάνους για την πρώτη φάση.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα «μεταφέρουν» και τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.

Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027:

Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
Group H: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία

Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Δραματική διάσωση: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του - Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, πάνω από δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25

Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

