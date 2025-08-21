newspaper
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 06:48

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Ζήτημα διαφάνειας στις εθνικές εκλογές, πρόκειται να θέσουν εκ νέου, προς την κυβέρνηση «γαλάζιοι» βουλευτές, την ώρα που η γκρίνια και η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δε λέει να κοπάσει με τίποτα και κάθε τόσο βγαίνει στην επιφάνεια, από διαφορετικές εσωκομματικές πλευρές και ομάδες, με διαφορετικές αφορμές και για διαφορετικά ζητήματα.

Όπως πληροφορείται το in, από Σεπτέμβριο και μετά, αναμένεται να υπάρξει νέα κίνηση από βουλευτές της ΝΔ, με την οποία θα ζητούν εκ νέου την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, θέτοντας θέμα διαφάνειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εν λόγω βουλευτές εξετάζουν, μάλιστα, να προχωρήσουν στην κίνηση αυτή με κατάθεση πρότασης τροπολογίας.

Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών αυτών να είναι μεγαλύτερος από τους 8 που τον περασμένο Μάιο, είχαν υπογράψει τη σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, με την οποία ζητούσαν την επέκταση σε εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, της αναγραφής του αριθμού των σταυρών προτίμησης στο επιστολικό ψηφοδέλτιο, που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024.

Η ερώτηση

Σε αυτό το πλαίσιο, οι 8 (Δ. Καιρίδης, Θ. Καράογλου, Μ. Λαζαρίδης, Δ. Μαρκόπουλος, Στ. Πέτσας, Γ. Κωτσός, Σ. Βούλτεψη, Π. Μαντάς) ρωτούσαν αν το υπουργείο Εσωτερικών, και επομένως η κυβέρνηση, προτίθεται να νομοθετήσει «υπέρ της αναγραφής του αριθμού σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, είτε επιστολικό είτε δια ζώσης;», επικαλούμενοι άρθρο του συμβούλου επιχειρήσεων Ανδρέα Δρυμιώτη και παραθέτοντας το εξής απόσπασμα:

«Σταυροί: Στην επιστολική ψήφο των ευρωεκλογών προστέθηκε ένα κουτάκι όπου ο ψηφοφόρος έπρεπε να σημειώσει το πλήθος των σταυρών που έβαλε. Αυτό πρέπει να γίνει και στις εθνικές εκλογές. Είναι σε όλους γνωστό ότι κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων στο εκλογικό τμήμα, οι κομματικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν σταυρούς σε υποψηφίους της προτίμησής τους. Η πρακτική αυτή, την οποία κανένας δεν γνωρίζει την έκταση, «φαλκιδεύει» την εκλογή των βουλευτών, χωρίς να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε επίπεδο κομμάτων. Πρέπει να σταματήσει». (05.01.2025).

Ανησυχία

Και μάλιστα η ανησυχία αυτή, που υπάρχει διάχυτη σε «γαλάζιους» βουλευτές, για «φαλκίδευση» της εκλογής τους, σε ορισμένους επιτείνεται όταν ακούν περιπτώσεις, όπως αυτή της Κ. Σεμερτζίδου, να έχουν τοποθετηθεί σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θυμίζουμε ότι η Κ. Σεμερτζίδου υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από το πόστο της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, μετά τις αποκαλύψεις του in σε βάρος της, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και η ανησυχία αυτή «γαλάζιων» βουλευτών σε σχέση με τα πρόσωπα που επιλέγονται σε κομματικές θέσεις ευθύνης, εντείνεται και εν όψει των επικείμενων εσωκομματικών εκλογών για τις τοπικές και τις νομαρχιακές οργανώσεις της ΝΔ, το Φθινόπωρο.

Η «Ομάδα των 11»

Την ίδια ώρα όμως, υπάρχουν και άλλες εσωκομματικές πλευρές -άλλες ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών- όπως η «ομάδα των 11», που έχει στο παρελθόν καταθέσει σειρά ερωτήσεων που εμπεριείχαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αφορούσαν διαφορετικά ζητήματα (όπως τα «κόκκινα δάνεια», οι «αγορές ακινήτων και επιχειρήσεων στις ακριτικές περιοχές από τουρκικά κεφάλαια» ή η «ανάγκη αύξησης των θέσεων απασχόλησης ανέργων 55+ετών»). Και που τις ερωτήσεις έχει καθιερωθεί να υπογράφουν μέχρι 11 βουλευτές, αλλά ο πραγματικός αριθμός των βουλευτών που πρόσκεινται στην ομάδα αυτή, υπερβαίνει κατά πολύ τους 11.

Από την πλευρά της «ομάδας των 11», λοιπόν, δεν αναμένεται να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους, οι οποίες, όπως πηγές από το περιβάλλον τους έχουν πει, έχουν στόχο να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν πολιτικές της κυβέρνησης και να κρατηθεί η Ν.Δ. σε ράγες αξιακές, φιλολαϊκές και όχι νεοφιλελεύθερες. Για την ακρίβεια αναμένεται από το Φθινόπωρο και μετά να συνεχίσουν την εσωκομματική κριτική που διατυπώνουν, είτε μέσω νέων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, είτε μέσω δημόσιων εμφανίσεων.

Η επόμενη παρέμβαση Καραμανλή

Την ίδια ώρα κανείς στο εσωτερικό της ΝΔ δεν ξεχνά την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιτεθεί ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, του οποίου την περίοδο διακυβέρνησης επιχείρησε να απαξιώσει συνολικά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικά βαθύ ρήγμα με το καραμανλικό κομμάτι.

Ο ίδιος ο κ. Καραμανλής δεν θέλησε να μπει σε διάλογο με τον Κυρ. Μητσοτάκη και σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση μαζί του, εξ ου και επέλεξε να μην απαντήσει στην πρωθυπουργική επίθεση, ούτε επισήμως, ούτε μέσω κύκλων και διαρροών. Ωστόσο αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι σε δεύτερο χρόνο δεν θα θελήσει να δώσει τη δική του απάντηση με το δικό του τρόπο. Γι’ αυτό και όλα τα βλέμματα στο εσωτερικό της ΝΔ (και πολύ περισσότερο στο μέγαρο Μαξίμου) θα είναι στραμμένα στην πρώτη νέα παρέμβαση που θα πραγματοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε στο Μαξίμου καθόλου δεν έχουν ξεχάσει τους κεραυνούς του Κ. Καραμανλή κατά του κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την τελευταία μέρα του Αυγούστου του 2022 από τα Ανώγεια της Κρήτης.

Το θέμα για τον Κυρ. Μητσοτάκη είναι ότι το εσωκομματικό μέτωπο παραμένει, για τον ίδιο, διάπλατα ανοιχτό και δε μπορεί να σκεπαστεί από το κλίμα που το Μαξίμου επιχειρεί να καλλιεργήσει με το πακέτο παροχών στη ΔΕΘ.

Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών
Πόλεμος 21.08.25

Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
