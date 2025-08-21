Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία, συγκεκριμένα στην ακτή Costa Blanca, λόγω της εμφάνισης σπάνιων και επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, που είναι γνωστά ως μπλε δράκοι.

Οι δημοτικές Αρχές της Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε έκταση 11 χιλιομέτρων, υψώνοντας μαύρες σημαίες στις παραλίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μετά από τον εντοπισμό δυο μπλε δράκων στην παραλία Vivers, ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα, ακόμα και αν το μέγεθός τους δεν ξεπερνά τα 3,8 εκατοστά.

«Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια», επεσήμανε.

«Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα, ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις Αρχές. Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και μεταβείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας», προσέθεσε.

Aviso importante. En las últimas horas han aparecido ejemplares de Dragón Azul (Glaucus atlanticus) en #GuardamarDelSegura (#Alicante). Por seguridad, prohibido el baño en las playas del municipio hasta nueva orden. El contacto con este animal marino es peligroso y doloroso. pic.twitter.com/IJQnD8DtTq — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) August 20, 2025

Μπλε Δράκος στις παραλίες: Το εντυπωσιακό πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους

Το Glaucus atlanticus, αν και με μήκος μόλις 3 εκατοστά, θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά θαλάσσια είδη του πλανήτη. Το χαρακτηριστικό του μπλε χρώμα και η εξωτική του μορφή, του έχουν χαρίσει ονόματα όπως «μπλε δράκος» ή «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών».

Κατάγεται από τροπικές περιοχές, κυρίως στις ακτές της Αυστραλίας, της Νότιας Αφρικής και της Μοζαμβίκης, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται εμφανίσεις και σε ευρωπαϊκά ύδατα – φαινόμενο που ενδέχεται να σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

Το είδος είναι γνωστό για την ικανότητά του να τρέφεται με τοξικά θαλάσσια ζώα, όπως οι μέδουσες, αποθηκεύοντας στη συνέχεια τα δηλητήριά τους, τα οποία μεταφέρει σε αιχμηρές προεξοχές στο σώμα του. Η επαφή με αυτά τα αγκάθια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στον άνθρωπο: από έντονο πόνο και ναυτία μέχρι σοβαρές αλλεργικές κρίσεις, ακόμα και κίνδυνο για τη ζωή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η εμφάνιση των μπλε δράκων θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, ωστόσο οι αρχές στην Ισπανία αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τη δέουσα σοβαρότητα. Παράλληλα με την απαγόρευση της κολύμβησης, έχουν ξεκινήσει στοχευμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και απομάκρυνση των πλασμάτων από τις ακτές.