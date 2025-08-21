Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται σε κλινική της Ιταλίας ο 15χρονος Δημήτρης από το Φάρσαλα, ο οποίος είχε υποστεί θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβεί στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση ήπατος.

Ο 15χρονος παραμένει ακόμη και σήμερα στο Τορίνο, καθώς αναρρώνει μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση ήπατος λόγω θερμοπληξίας σε μια πεζοπορία στο Μέτσοβο, που απείλησε τη ζωή του.

Όπως εξηγεί στο onlarissa ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος Δημήτρης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει:

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».