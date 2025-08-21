Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Για την πυρκαγιά συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βάσκινα Αρκαδίας.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
