newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21 Αυγούστου 2025 | 17:19

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Spotlight

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν στα επόμενα βήματα για την επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας τους, παρουσιάζοντας λεπτομερώς σχέδια που θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εντός εβδομάδων, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για νέες πιθανές εκπτώσεις για τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη αντιπροσωπεύει μια πρόοδο της προκαταρκτικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς για την ΕΕ , καθώς και νέων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κανονισμών της Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει το ευρύ πλαίσιο εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς το ως «μεγάλη συμφωνία» σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει έναν ενιαίο συντελεστή 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα και συγκεκριμένα το ήμισυ του 30% που είχε προηγουμένως απειλήσει. Ωστόσο, η υπόσχεση των ΗΠΑ να επεκτείνουν αυτόν τον χαμηλότερο συντελεστή στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων εξαρτάται πλέον από την επίσημη πρόταση της ΕΕ για την κατάργηση μιας σειράς δικών της δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και την παροχή «προνομιακής πρόσβασης στην αγορά» για ορισμένα αμερικανικά θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς του μάλλον πιο ευνοούμενου κράτους σε μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων — συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, γενόσημων φαρμάκων

Ανακούφιση για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η δήλωση περιγράφει συντονισμένες ενέργειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ να κωδικοποιούν μειωμένους δασμούς για τα αυτοκίνητα, μόλις η ΕΕ «εισάγει επίσημα την απαραίτητη νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή» των δικών της υποσχεθέντων μειώσεων δασμών. Οι μειωμένοι δασμοί 15% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων — χαμηλότεροι από το 27,5% που είχε επιβάλει προηγουμένως ο Τραμπ — θα τεθούν σε ισχύ από την αρχή του ίδιου μήνα που θα προωθηθεί η νομοθεσία.

Θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ εντός εβδομάδων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για την πρωτοβουλία. Η αλλαγή αυτή αναμενόταν με αγωνία από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως από τη Γερμανία, η οποία εξήγαγε νέα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων αξίας 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ το 2024.

Ο νομοθετικός μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ΕΕ να τηρήσει τις υποσχέσεις της για μείωση των δασμών και να εξασφαλίσει ότι η 27μελής Ένωση θα ασκήσει επαρκή πίεση για να εξασφαλίσει την πολιτική εντολή που απαιτείται για την πραγματοποίηση των αλλαγών, δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς του μάλλον πιο ευνοούμενου κράτους σε μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων — συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, γενόσημων φαρμάκων και των συστατικών τους, καθώς και ορισμένων φυσικών προϊόντων όπως ο φελλός. Οι ΗΠΑ ανανεώνουν επίσης τη δέσμευσή τους να περιορίσουν τους τομεακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία στο 15%.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για μειωμένες τιμές σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παράγωγα προϊόντα

Αλλαγές σε χάλυβα και αλουμίνιο;

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για μειωμένες τιμές σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παράγωγα προϊόντα στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων. Αυτό αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με τα σχέδια που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε ότι οι δασμοί για τα μέταλλα θα παρέμεναν στο 50%, συμβάλλοντας στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την ΕΕ και στην αύξηση των εσόδων των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τον χάλυβα και το αλουμίνιο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δηλώνουν τώρα ότι «σκοπεύουν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για την προστασία των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ τους», σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Το έγγραφο θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ ή να αγοράσει περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας — έως το 2028.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα από ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των ημιαγωγών και της εξελιγμένης μεταποίησης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη δήλωση, και σκοπεύει να αγοράσει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η ΕΕ προτίθεται να παρέχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών, ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων τροφίμων, σπόρων φύτευσης, σογιέλαιου, καθώς και χοιρινού και βισονικού κρέατος.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο»

Ψηφιακό εμπόριο

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πιθανή ελάφρυνση για ορισμένα προϊόντα — συμπεριλαμβανομένου του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών — φαίνεται να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ δεν εξασφάλισε χαμηλότερους συντελεστές για το αλκοόλ στην κοινή δήλωση.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο», όπως αναφέρεται στη δήλωση, με την ΕΕ να επιβεβαιώνει ότι «δεν θα θεσπίσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου».

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εργαστεί για την παροχή μεγαλύτερης «ευελιξίας» στον φόρο που επιβάλλει στις εισαγωγές με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος, σύμφωνα με τη δήλωση, και θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις της για τη δέουσα επιμέλεια και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν θα επιβάλλουν «αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο».

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι πιθανές αλλαγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χαλάρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα συσσώρευσης στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα συσσώρευσης στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Ακίνητα
Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο