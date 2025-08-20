Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ένας στρατιώτης, μέλος μικρής οργάνωσης της άκρας δεξιάς, καταδικάστηκε σήμερα για απόπειρα κατασκοπείας από νεοζηλανδικό στρατοδικείο.

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ούτε ποια ήταν η χώρα στην οποία θα παρέδιδε τις νευραλγικής σημασίας πληροφορίες, ομολόγησε ακόμη πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής της υπηρεσίας του με κακό σκοπό, καθώς και ότι είχε στην κατοχή απαγορευμένο υλικό.

Πώς έδρασε ο στρατιώτης

Ο άνδρας αυτός προσέλκυσε αρχικά την προσοχή των νεοζηλανδικών αρχών καθώς διενεργούσαν έρευνες για κινήματα της άκρας δεξιάς, μετά τις επιθέσεις στην Κράιστσερτς, τον Μάρτιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 51 άνθρωποι.

Ο στρατιωτικός είχε κρατήσει αντίγραφα της απευθείας μετάδοσης των επιθέσεων, καθώς και έγγραφο συνταγμένο από τον δράστη τους, τον Μπρέντον Τάραντ, θιασώτη της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Παρακολουθώντας τον, ανακάλυψαν πως ο άνδρας «ήλθε σε επαφή με τρίτο λέγοντάς του πως ήταν στρατιώτης που ήθελε να αποσκιρτήσει», σύμφωνα με τη σύνοψη της υπόθεσης που αναγνώστηκε από τη στρατιωτική εισαγγελία.

Μετά τη συνάντηση προμήθευσε χάρτες και οπτικό υλικό για στρατόπεδα, καθώς κι επιστολή εκτίμησης των ευάλωτων σημείων του ενός, σε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πράκτορας ξένου κράτους, σύμφωνα με το στρατοδικείο στη βάση Λίντον, στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας. Παρέδωσε επίσης κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε κανείς πρόσβαση χωρίς άδεια σε αεροπορική βάση.

Πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στρατιώτη, εντοπίστηκαν εξάλλου πυρομαχικά. Πρόκειται για το πρώτο πρόσωπο που καταδικάζεται για υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία.

Συνελήφθη το 2019. Τελούσε υπό περιορισμό σε στρατιωτική βάση, του είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Τελούσε σε διαθεσιμότητα μετ’ αποδοχών. Υποχρεούται έτσι να επιστρέψει στο νεοζηλανδικό δημόσιο ποσό ύψους 400.000 νεοζηλανδικών δολαρίων (202.575 ευρώ).

Την περίοδο αυτή παντρεύτηκε και απέκτησε δυο παιδιά. Η σύζυγός του περιμένει τρίτο.