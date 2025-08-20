newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Ένας στρατιώτης, μέλος μικρής οργάνωσης της άκρας δεξιάς, καταδικάστηκε σήμερα για απόπειρα κατασκοπείας από νεοζηλανδικό στρατοδικείο.

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ούτε ποια ήταν η χώρα στην οποία θα παρέδιδε τις νευραλγικής σημασίας πληροφορίες, ομολόγησε ακόμη πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής της υπηρεσίας του με κακό σκοπό, καθώς και ότι είχε στην κατοχή απαγορευμένο υλικό.

Πώς έδρασε ο στρατιώτης

Ο άνδρας αυτός προσέλκυσε αρχικά την προσοχή των νεοζηλανδικών αρχών καθώς διενεργούσαν έρευνες για κινήματα της άκρας δεξιάς, μετά τις επιθέσεις στην Κράιστσερτς, τον Μάρτιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 51 άνθρωποι.

Ο στρατιωτικός είχε κρατήσει αντίγραφα της απευθείας μετάδοσης των επιθέσεων, καθώς και έγγραφο συνταγμένο από τον δράστη τους, τον Μπρέντον Τάραντ, θιασώτη της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Παρακολουθώντας τον, ανακάλυψαν πως ο άνδρας «ήλθε σε επαφή με τρίτο λέγοντάς του πως ήταν στρατιώτης που ήθελε να αποσκιρτήσει», σύμφωνα με τη σύνοψη της υπόθεσης που αναγνώστηκε από τη στρατιωτική εισαγγελία.

Μετά τη συνάντηση προμήθευσε χάρτες και οπτικό υλικό για στρατόπεδα, καθώς κι επιστολή εκτίμησης των ευάλωτων σημείων του ενός, σε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πράκτορας ξένου κράτους, σύμφωνα με το στρατοδικείο στη βάση Λίντον, στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας. Παρέδωσε επίσης κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε κανείς πρόσβαση χωρίς άδεια σε αεροπορική βάση.

Πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στρατιώτη, εντοπίστηκαν εξάλλου πυρομαχικά. Πρόκειται για το πρώτο πρόσωπο που καταδικάζεται για υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία.

Συνελήφθη το 2019. Τελούσε υπό περιορισμό σε στρατιωτική βάση, του είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Τελούσε σε διαθεσιμότητα μετ’ αποδοχών. Υποχρεούται έτσι να επιστρέψει στο νεοζηλανδικό δημόσιο ποσό ύψους 400.000 νεοζηλανδικών δολαρίων (202.575 ευρώ).

Την περίοδο αυτή παντρεύτηκε και απέκτησε δυο παιδιά. Η σύζυγός του περιμένει τρίτο.

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
