Ντικούδης: «Από τα φαβορί για μετάλλιο η Εθνική – Τι ξέρουν τα… power rankings;»

Λίγο πριν το τζάμπολ του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας με τη Λετονία για την πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» ο Δήμος Ντικούδης χαρακτήρισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ως εκ των φαβορί για μετάλλιο στο προσεχές Ευρωμπάσκετ 2025.

Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος Εθνικών ομάδων μίλησε στην ΕΡΤ τόσο για τους στόχους της «Γαλανόλευκης» στο τουρνουά, όσο και στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα. Μάλιστα δεν δίστασε να κάνει και χιούμορ σχετικά με τις προβλέψεις των ειδικών που θέλουν την Ελλάδα… έβδομη.

«Φτάνουμε στο τέλος της προετοιμασίας, μπαίνει ο Γιάννης που είναι μεγάλο κομμάτι της ομάδας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχω την εντύπωση πως θα δεθούμε σαν ομάδα και μέσα στο τουρνουά. Είναι μια διαδικασία που θα εξελίσσεται διαρκώς. Θέλουμε να φτάσουμε έτοιμοι στην Κύπρο. Πρέπει να έχουμε οδηγό μας το περσινό τουρνουά, είχαμε πολύ καλή παρουσία και πρέπει να κρατήσουμε την περσινή αύρα. Έχουμε φέτος λίγες προσθαφαιρέσεις, αλλά θεωρώ ποιοτικές, έχουμε παιδιά που έχουν σουτ, βολεύει τον Γιάννη αυτό», τόνισε αρχικά ο Δήμος Ντικούδης, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα το 2005.

«Πάμε με συγκρατημένη αισιοδοξία, έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, έχουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, είμαστε ένα από τα φαβορί για μετάλλιο, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Μας έχουν έβδομους στα power rankings αλλά… τι ξέρουν αυτοί; (γέλια). Η πρεμιέρα με την Ιταλία θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Ίσως στο μεθαυριανό φιλικό να μην δείξουμε όλα μας τα χαρτιά, ούτε εμείς αλλά ούτε κι αυτοί. Παίζουμε στην Κύπρο, που είναι σαν να παίζουμε στην έδρα μας και θα μας βοηθήσει πολύ το κοινό. Η Ισπανία είναι πάντα… Ισπανία, ο όμιλος είναι μακρύς», κατέληξε για την Εθνική ο Ντικούδης.

