Data center-μαμούθ στο Τέξας – Το deal 22 δισ. των JPMorgan – Μitsubishi

Η JPMorgan και η Mitsubishi UFJ Financial Group βρίσκονται σε συνομιλίες για την κάλυψη δανείου ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός campus κέντρων δεδομένων 1.200 στρεμμάτων στο Τέξας για την Vantage Data Centers, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τέτοιων εγκαταστάσεων στον κόσμο.

Οι δύο τράπεζες ηγούνται της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού του σχεδιαζόμενου πρότζεκτ data centers της Vantage στο Τέξας, ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ανακοίνωσε η Vantage την Τρίτη με την υποστήριξη τοπικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η χρηματοδότηση υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία η Wall Street συγκεντρώνει δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ακινήτων στα οποία βασίζονται οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για να τροφοδοτήσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Οι αμερικανικές ιδιωτικές κεφαλαιακές ομάδες Silver Lake και DigitalBridge θα διαθέσουν επιπλέον 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου για να βοηθήσουν στην κατασκευή του campus κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με τις πηγές, το οποίο αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο όταν ολοκληρωθεί.

Το πρώτο από τα 10 κέντρα δεδομένων εντός του campus θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026, ενώ τα υπόλοιπα θα κατασκευαστούν μέχρι το τέλος του 2028.

Δεκάδες δισ. για κέντρα δεδομένων

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας έχουν στραφεί σε μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται για την ταχεία κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, επιδιώκοντας να αποφύγουν την επιβάρυνση των ισολογισμών τους.

Η xAI του Ίλον Μασκ συγκέντρωσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια και ίδια κεφάλαια τον Ιούλιο για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της στο Τενεσί και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με ιδιώτες πιστωτές για να συγκεντρώσει επιπλέον δισεκατομμύρια.

Η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, συνεργάζεται επίσης με επενδυτές για να συγκεντρώσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος και ίδια κεφάλαια για τα δικά της έργα τεχνητής νοημοσύνης, όπως έχουν αναφέρει οι Financial Times. Βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Blue Owl και τον γίγαντα ομολόγων Pimco, αν και έχει επίσης πραγματοποιήσει συζητήσεις με την Apollo Global Management και την KKR.

Η Blue Owl έχει επίσης βοηθήσει στη χρηματοδότηση ενός έργου ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Oracle και την OpenAI, τον κατασκευαστή του ChatGPT, στο Τέξας.

Το campus κέντρων δεδομένων της Vantage, αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την ονομασία «Frontier», τοποθετείται στο πλαίσιο των μεγάλων επενδύσεων της πολιτείας σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Όλα είναι μεγαλύτερα στο Τέξας, και αυτό περιλαμβάνει την καινοτομία και την τεχνολογία», δήλωσε ο Άμποτ την Τρίτη.

Η Vantage δημιουργήθηκε το 2010 με αρχική επένδυση από την Silver Lake και άρχισε να λειτουργεί με ένα κέντρο δεδομένων που απέκτησε από την Intel.