ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου στις γραμμές ανάμεσα σε Νέα Ιωνία και Ηράκλειο
Άνδρας έπεσε σε γραμμές του ΗΣΑΠ - Για απόπειρα αυτοκτονίας κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης όταν ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε σε σοβαρή κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.
Οι γραμμές του ΗΣΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργούν κανονικά από τον Πειραιά μέχρι τα Άνω Πατήσια και από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι τη Κηφισιά.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Α. Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
