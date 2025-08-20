Ένα λευκό βαν φαίνεται πως παραβίασε σήμα του STOP και εμβόλισε το ασθενοφόρο στο Γουδί το οποίο ανετράπη με αποτέλεσμα ο ασθενής που μετέφερε να χάσει τη ζωή του.

Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο, αφού το βαν έπεσε πάνω του, αναποδογυρίζει στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Από το υλικό που προέρχεται από κάμερες ασφαλείας και σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Alpha, προκύπτει πως το ασθενοφόρο, το οποίο κινείτο στην οδό Μικράς Ασίας, χτυπήθηκε στο ύψος του πίσω δεξιού τροχού από το βαν, το οποίο πέρασε το σήμα STOP που βρίσκεται επί της οδού Φαραντάτων.

Η μαρτυρία του διασώστη

Την ίδια στιγμή, ο διασώστης που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο:

«Περνάει το «μισό» ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα «γκουπ». Δεν καταλάβαμε τι έγινε, πώς έγινε, τα τζάμια ακούσαμε πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα».

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα «γκουπ», μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

Μετά το τροχαίο, «η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα. Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. […] Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο».

Τον ασθενή, «τον παίρναμε κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από το σπίτι του για το Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Ο οδηγός του ασθενοφόρου εξακολουθεί να νοσηλεύεται «Ανέβασε 700 ζάχαρο, έτοιμος να πέσει σε κώμα», είπε ο διασώστης.

Δείτε το βίντεο