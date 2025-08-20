newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Γουδί: Λευκό βαν εμβόλισε το ασθενοφόρο στο Γουδί και εξαφανίστηκε – Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος
Ελλάδα 20 Αυγούστου 2025

Γουδί: Λευκό βαν εμβόλισε το ασθενοφόρο στο Γουδί και εξαφανίστηκε – Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος

Νέες πληροφορίες για το τροχαίο με το ασθενοφόρο στο Γουδί που στοίχισε τη ζωή στον ασθενή που μετέφερε

Σύνταξη
Ένα λευκό βαν φαίνεται πως παραβίασε σήμα του STOP και εμβόλισε το ασθενοφόρο στο Γουδί το οποίο ανετράπη με αποτέλεσμα ο ασθενής που μετέφερε να χάσει τη ζωή του.

Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο, αφού το βαν έπεσε πάνω του, αναποδογυρίζει στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Από το υλικό που προέρχεται από κάμερες ασφαλείας και σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Alpha, προκύπτει πως το ασθενοφόρο, το οποίο κινείτο στην οδό Μικράς Ασίας, χτυπήθηκε στο ύψος του πίσω δεξιού τροχού από το βαν, το οποίο πέρασε το σήμα STOP που βρίσκεται επί της οδού Φαραντάτων.

Η μαρτυρία του διασώστη

Την ίδια στιγμή, ο διασώστης που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο:

«Περνάει το «μισό» ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα «γκουπ». Δεν καταλάβαμε τι έγινε, πώς έγινε, τα τζάμια ακούσαμε πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα».

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα «γκουπ», μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», συμπλήρωσε.

Μετά το τροχαίο, «η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα. Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. […] Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο».

Τον ασθενή, «τον παίρναμε κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από το σπίτι του για το Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Ο οδηγός του ασθενοφόρου εξακολουθεί να νοσηλεύεται «Ανέβασε 700 ζάχαρο, έτοιμος να πέσει σε κώμα», είπε ο διασώστης.

Δείτε το βίντεο

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο