Φωτιά στη Μεσσηνία – Συνδράμουν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης.

Η φωτιά στη Μεσσηνία

Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επιστρέφει προς τα ήδη καμένα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της.