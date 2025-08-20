Φωτιά στη Μεσσηνία – Συνδράμουν εναέρια μέσα
Φωτιά είναι σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο
- Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
- Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
- Λέκκας: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ» – Αναγκαίες οι λύσεις για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων
- Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης.
Η φωτιά στη Μεσσηνία
Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επιστρέφει προς τα ήδη καμένα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της.
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
- Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
- «1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
- Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
- Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
- ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις