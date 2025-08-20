«Μπλόκο» Τραμπ στις ΑΠΕ κοντά σε καλλιέργειες – «Απάτη του αιώνα»

Οι ΗΠΑ δεν θα εγκρίνουν έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας που βλάπτουν τις γεωργικές εκτάσεις, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι διογκώνουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπολύει μία ακόμα επίθεση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια ημέρα αφότου το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι τερματίζει προγράμματα που παρέχουν οικονομική υποστήριξη στην καθαρή ενέργεια σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις.

«Κάθε Πολιτεία που έχει κατασκευάσει και βασιστεί σε ανεμογενήτριες και ηλιακήγια ενέργεια βλέπει ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δήλωσε ο πρόεδρος . «Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ! Δεν θα εγκρίνουμε την καταστροφή των αγροτών από την ηλιακή και αιολική ενέργεια. Οι μέρες της ηλιθιότητας τελείωσαν στις ΗΠΑ!!!»

Τιμές ρεύματος και ΑΠΕ

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, αν και οι ειδικοί λένε ότι οι αιτίες είναι παράγοντες που περιλαμβάνουν την αυξημένη ζήτηση από κέντρα δεδομένων και τη μεταποιητική βιομηχανία μετά από χρόνια σχετικά σταθερής ανάπτυξης.

Ενώ στις ΗΠΑ δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος σε έργα καθαρής ενέργειας που κατασκευάζονται σε ιδιωτική περιουσία, υπάρχει ευρεία δυνατότητα ελέγχου σε έργα που κατασκευάζονται σε δημόσιες εκτάσεις και αυτή την εξουσία η κυβέρνηση Τραμπ δε φοβήθηκε να τη χρησιμοποιήσει μέσω ευρέων αναθεωρήσεων αδειοδότησης και άλλων μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών, εστιάζοντας σε αιολικά και ηλιακά έργα.

There are a total of 6 wind turbines in the state of New Jersey, generating 9 MW of power, or roughly .03% of NJ’s total electricity generation. Prices are rising in NJ because demand is outpacing supply. We must embrace all forms of electric power – particularly those that are… pic.twitter.com/u9MqAQAAiS — American Clean Power (ACP) (@USCleanPower) August 19, 2025

Πηγή: ΟΤ