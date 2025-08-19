Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Εβο Μοράλες εξέφρασε ικανοποίηση χθες Δευτέρα για την κατακόρυφη αύξηση των άκυρων ψήφων, τα οποία παρότρυνε υποστηρικτές του να ρίξουν στις κάλπες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές προχθές Κυριακή — διαδικασία στην οποία επικρατέστεροι αναδείχτηκαν δυο υποψήφιοι της δεξιάς (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Patricia Pinto, επάνω, ο Μοράλες).

Τα άκυρα ψηφοδέλτια έφθασαν σε ιστορικό υψηλό στη χώρα, βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση: στο 19,2% των ψήφων, σύμφωνα με προκαταρκτική καταμέτρηση του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE, η εφορευτική επιτροπή).

«Ψηφίσαμε, αλλά δεν εκλέξαμε, κι ο λαός έκανε ξεκάθαρο πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε απλή διοικητική διαδικασία»

«Η διαμαρτυρία μας έγινε αισθητή: ψηφίσαμε, αλλά δεν εκλέξαμε, κι ο λαός έκανε ξεκάθαρο πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε απλή διοικητική διαδικασία», σημείωσε ο πρώην αρχηγός του κράτους μέσω X.

Στις εκλογές της Κυριακής επικράτησαν ο γερουσιαστής της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας (32,1%) και ο πρώην πρόεδρος της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα (26,8%), που θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.

Στις προηγούμενες έξι προεδρικές εκλογές, από το 2002, τα άκυρα ψηφοδέλτια κυμαίνονταν μεταξύ του 2,4% και του 3,7%.

Ο Εβο Μοράλες, 65 ετών, που κυβέρνησε τη Βολιβία από το 2006 ως το 2019, κερδίζοντας τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, ήλπιζε να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στο αξίωμα, όμως η δικαιοσύνη, καθώς στο μεταξύ οι θητείες περιορίστηκαν σε δύο, τον απέκλεισε από την κούρσα.

Αποδίδει το γεγονός σε χειραγώγηση των θεσμών από τον απερχόμενο πρόεδρο – άλλοτε υπουργό και σύμμαχό του, πλέον αντίπαλό του –, τον Λουίς Αρσε.

«Παράγοντας πρώτης γραμμής»

Εξάλλου, καθώς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, εξαιτίας υπόθεσης εμπορίας ανήλικης, που αμφισβητεί, ο πρώην συνδικαλιστής ηγέτης των καλλιεργητών κόκας, ή κοκαλέρος, έχει αποσυρθεί σε πολιτικό οχυρό του, στην Τσαπάρε, στην επαρχία Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Εκεί, οι άκυρες ψήφοι έφθασαν το 32,8%.

Αν ο Εβο Μοράλες καταφέρει να αξιοποιήσει την ψήφο διαμαρτυρίας, «πιθανόν θα μπορέσει να αναδημιουργήσει λαϊκή συμμαχία», κάτι που είναι «το πολιτικό του σχέδιο μεσοπρόθεσμα», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανιέλ Βαλβέρδε, πολιτολόγος του βολιβιανού πανεπιστημίου Γκαμπριέλ Ρενέ Μορένο.

«Θα παραμείνει χωρίς αμφιβολία παράγοντας πρώτης γραμμής την προσεχή περίοδο. Αλλά η πρόσφατη συμπεριφορά του αφήνει να εννοηθεί πως ο ρόλος του δεν θα είναι η προαγωγή της δημοκρατίας, αλλά η παρακώλυση και η παρεμπόδιση» της επόμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή.

Πηγή: ΑΠΕ