Δυο υποψήφιοι της δεξιάς πρόκειται να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία, τη 18η Οκτωβρίου, αφού αναδείχθηκαν κυρίαρχοι στον πρώτο, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή, σηματοδοτώντας το τέλος δυο δεκαετιών κυβερνήσεων της αριστεράς, σύμφωνα με στατιστικές προβολές ινστιτούτων (φωτογραφία του Reuters/Pilar Olivares, επάνω, από εκλογικό τμήμα στη Λα Παζ, τη διοικητική πρωτεύουσα της Βολιβίας).

Και οι δυο υποψήφιοι της Δεξιάς έχουν εξαγγείλει πως θα κατεδαφίσουν την κληρονομιά του πρώην προέδρου Εβο Μοράλες

BREAKING: 🇧🇴 Neoliberal candidate Rodrigo Paz has come 1st in Bolivia’s presidential elections. Without Evo Morales, the left has collapsed. The MAS party expelled him and now has just 3.2%. After 20 years of hegemony, the left has lost power. How did it all go so wrong? 🧵 pic.twitter.com/CNxU1RixFb — Ollie Vargas (@OllieVargas79) August 18, 2025

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ipsos και Captura αντίστοιχα.

Ο πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος της δεξιάς Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα ακολούθησε σε μικρή απόσταση, με 27,1 ως 27,3% των ψήφων αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και οι δυο τους έχουν εξαγγείλει πως θα κατεδαφίσουν την κληρονομιά του πρώην προέδρου Εβο Μοράλες – άσκησε την εξουσία στη χώρα από το 2006 ως το 2019 – εφαρμόζοντας φιλελεύθερα οικονομικά μέτρα, τονίζοντας πως έτσι θα βγει η χώρα «από την κρίση στην οποία είναι βυθισμένη».

Απειλές από τον πρώην πρόεδρο

Υποσχέθηκαν, μάλιστα, πως θα φροντίσουν να τεθεί υπό κράτηση ο πρώην πρόεδρος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.

Ο Εβο Μοράλες, στον οποίο δεν επιτράπηκε να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία στο αξίωμα στις χθεσινές εκλογές, έχει διαμηνύσει ότι θα καλέσει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους αν η Δεξιά επιστρέψει στην εξουσία (περισσότερα εδώ).