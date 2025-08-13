Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες
Θα καλέσει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους αν η Δεξιά επιστρέψει στην εξουσία, διεμήνυσε ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες, στον οποίο δεν επιτράπηκε να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία στο αξίωμα στις γενικές εκλογές της Κυριακής
Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών: ο πλούσιος επιχειρηματίας της Κεντροδεξιάς Σάμιουελ Δόρια Μεδίνα, και ο δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα.
Και οι δυο τους εξαγγέλλουν πως θα κατεδαφίσουν την κληρονομιά του Έβο Μοράλες, ο οποίος άσκησε την εξουσία στη χώρα από το 2006 ως το 2019, εφαρμόζοντας φιλελεύθερα οικονομικά μέτρα, τονίζοντας πως έτσι θα βγει η χώρα «από την κρίση στην οποία είναι βυθισμένη».
Έχουν επίσης υποσχεθεί πως θα φροντίσουν να τεθεί υπό κράτηση ο πρώην πρόεδρος Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο AFP στην Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου παραμένει για να αποφύγει τη σύλληψη, ο 65χρονος πρώην πρόεδρος υποσχέθηκε σθεναρή αντίδραση αν ανακοινωθούν φιλελεύθερα οικονομικά μέτρα.
«Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό»
«Μαζί με τον λαό, θα δώσουμε μάχη στους δρόμους», είπε. Τόνισε πως δεν προτίθεται να φύγει από τη χώρα για να αποφύγει τη φυλάκιση, διαψεύδοντας πληροφορίες κατά τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Κούβα, σύμμαχό του.
«Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τόνισε. Ο πρώην αρχηγός του κράτους αποκλείστηκε από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, που περιόρισε εκ νέου στις δυο τις επιτρεπόμενες θητείες στην προεδρία.
Η πολιτική καριέρα του υπέστη βαρύ χτύπημα το 2019, έπειτα από νίκη του στις εκλογές που αμφισβήτησε η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας νοθεία. Αφού ο στρατός και η αστυνομία τον εγκατέλειψαν, παραιτήθηκε, καταγγέλλοντας πραξικόπημα, και προσέφυγε αρχικά στο Μεξικό και κατόπιν στην Αργεντινή. Επέστρεψε στη Βολιβία το 2020, μετά τη νίκη του κόμματός του, του MAS, με υποψήφιο τον απερχόμενο πρόεδρο και πρώην υπουργό του Λουίς Άρσε, που πλέον έχει μετατραπεί σε πολιτικό του αντίπαλο.
