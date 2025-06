Αστυνομικός έχασε τη ζωή του και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά χθες Τετάρτη στη Βολιβία, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου Εβο Μοράλες, που είχαν αποκλείσει δρόμο, και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης που προσπαθούσαν να τον ανοίξουν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Claudia Morales).

«Υπήρξαν πυρά, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Unitel, διευκρινίζοντας ότι και τα δυο θύματα ήταν αστυνομικοί.

Bolivians have been protesting for weeks against inflation, fuel shortages, and the banning of Evo Morales’ candidacy in the upcoming elections.

Bolivia was the region’s fastest-growing economy under Evo, but the 2019 coup ended that, and growth has never recovered since. pic.twitter.com/jEOxEr6gcI

