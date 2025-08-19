Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον. Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τόνισε: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια σταθερή ειρήνη, που θα εγγυάται την ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης».