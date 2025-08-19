Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής της ΕΕ συγκάλεσε ο Κόστα
Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία έχει προγραμματιστεί για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον. Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τόνισε: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια σταθερή ειρήνη, που θα εγγυάται την ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης».
I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.
Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and…
— António Costa (@eucopresident) August 18, 2025
- Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής της ΕΕ συγκάλεσε ο Κόστα
