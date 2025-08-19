newspaper
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
Ουκρανία: «Εντός δέκα ημερών» η επισημοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση, δηλώνει ο Ζελένσκι
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 04:30

Ουκρανία: «Εντός δέκα ημερών» η επισημοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση, δηλώνει ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν και αναφέρει πως «εντός δέκα ημερών» θα επισημοποιηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας των δυτικών συμμάχων του Κιέβου.

Σύνταξη
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Spotlight

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Alexander Drago).

Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», δηλώνει ο Ζελένσκι

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες Δευτέρα.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε πριν τριάμισι χρόνια.

Πρόσθεσε πως «αναμένει» να γίνει κατόπιν τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», δήλωσε.

«Διατεθειμένος» ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξή τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε ορισμένους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Κόσμος
Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας κατά των… καρτέλ ναρκωτικών
«Περίεργη απειλή» 19.08.25

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο κάνει λόγο για «αλλόκοτη, περίεργη απειλή μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός» πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν
Συμφωνία ειρήνης 19.08.25

«Ρωμαλέο ουκρανικό στρατό» ζητά ο Μακρόν στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε το εδαφικό στην Ουάσιγκτον καθώς προτεραιότητα αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες πρέπει να συγκαταλέγεται και ένας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
Δεκάδες ομαδικοί τάφοι 19.08.25

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και η σημασία του
Μέτρο πίεσης; 18.08.25

Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και η σημασία του

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
