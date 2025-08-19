Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Alexander Drago).

Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», δηλώνει ο Ζελένσκι

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες Δευτέρα.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε πριν τριάμισι χρόνια.

Πρόσθεσε πως «αναμένει» να γίνει κατόπιν τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», δήλωσε.

«Διατεθειμένος» ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξή τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε ορισμένους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ