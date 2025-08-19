sports betsson
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Το θέμα γκολκίπερ φανερώνει την σύγχυση στο Ολντ Τράφορντ
On Field 19 Αυγούστου 2025 | 21:00

Το θέμα γκολκίπερ φανερώνει την σύγχυση στο Ολντ Τράφορντ

Στο «θέατρο των ονείρων» επικρατεί… χαμός σε ότι αφορά το θέμα της απόκτησης τερματοφύλακα κι αυτό φανερώνει πολλά για την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Παρακολουθώντας κάποιος τις εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης τερματοφύλακα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν μπορεί παρά ν’ απορήσει για τον τρόπο σκέψης του προπονητής της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ αλλά και της διοίκησης του συλλόγου.

Αυτό που «φώναζε» (εδώ και μήνες) ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα στο μεταγραφικό παζάρι, απασχολεί ακόμα την Γιουνάιτεντ, λίγες μέρες πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Και δεν είναι μόνο αυτό, που αποδεικνύει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός και οι ιθύνοντες του συλλόγου τα έκαναν… μαντάρα στην υπόθεση μεταγραφής πορτιέρε.

Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ και το λάθος του Μπαϊντίρ, φανερώνουν τον ερασιτεχνικό τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Γιουνάιτεντ, σε ότι αφορά τον σχεδιασμό για την πιο κομβική θέση της εντεκάδας.

Από προχθές βράδυ έχουν γραφτεί πέντε ονόματα τερματοφυλάκων και όλα δείχνουν ότι θα γραφτούν κι άλλα… δέκα μέχρι να δούμε που θα «κάτσει η μπίλια».

Γιατί είναι προφανές αυτή την στιγμή, ότι η Γιουνάιτεντ είναι τόσο πιεσμένη (και) από πλευράς χρόνου που είναι έτοιμη να πάρει γκολκίπερ απλά για να… πάρει.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμα και για επιστροφή του Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος αγωνίζεται στην Φιορεντίνα. Ποιος ξέρει, ίσως δούμε τον Ισπανό πορτιέρε να γυρίζει σαν… ήρωας στο Ολντ Τράφορντ, ενώ όλοι θυμούνται πόσο βαρύ ήταν το κλίμα όταν αποχώρησε από την Γιουνάιτεντ.

Η κατάσταση έχει επί της ουσίας φτάσει στο απροχώρητο στο «θέατρο των ονείρων» και είναι προφανές πως υπάρχουν δύο λύσεις αυτή την στιγμή για την αγγλική ομάδα.

Υπάρχουν δύο επιλογές που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Η πρώτη είναι ο Ντοναρούμα και η δεύτερη ο Μαρτίνες. Φαίνεται όμως ότι η αγγλική ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε για τον Ιταλό αλλά ούτε και για τον Αργεντίνο πορτιέρε.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί, πως ο αργεντίνικος Τύπος ανέφερε σήμερα ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πείσει την διοίκηση της Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Μαρτίνες, αλλά δεν κατάφερε ν’ αποσπάσει το «οκέι» για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στην υπόθεση Ντοναρούμα, καθώς η Παρί έχει ξεκαθαρίσει πως ζητάει 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Ιταλό τερματοφύλακα κι απ’ ότι αναφέρουν τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, η Γιουνάιτεντ δεν είναι σε θέση να δώσει το συγκεκριμένο ποσό.

Απομένουν λίγες ακόμα μέρες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου κι απομένει να δούμε αν τελικά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κάνει κάποια κίνηση που θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κάτω απ’ τα γκολπόστ.

Γιατί είναι προφανές πως αν η κατάσταση μείνει ως έχει, αυτό θα το «πληρώσει» ακριβά η αγγλική ομάδα.

