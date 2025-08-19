Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Thirty dirty: Οι αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητά μας μετά τα 30
Thirty dirty: Οι αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητά μας μετά τα 30

Μπήκαμε στα 30; Τέσσερις συνήθειες που καιρός είναι να βάλετε στην καθημερινότητά σας.

Το σώμα χρειάζεται διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Καθώς οι γυναίκες μπαίνουν στη δεκαετία των 30, συγκεκριμένα, μπορεί να αρχίσουν να παρατηρούν αλλαγές στο σώμα τους, είτε πρόκειται για πιο αργό μεταβολισμό, πιο χαλαρό δέρμα, μεγαλύτερους χρόνους επούλωσης των πληγών, λιγότερη ενέργεια, και πολλά άλλα. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ λοιπόν να τηρείτε μια καλή ρουτίνα αυτοφροντίδας και να ακούτε το σώμα σας για να είστε υγιείς. Εάν δεν είστε σίγουρες ποιες προσαρμογές χρειάζεται η ρουτίνα ευεξίας σας καθώς μπαίνετε -ή βρίσκεστε ήδη- στην τρίτη δεκαετία της ζωής σας, θα τις βρείτε παρακάτω μία προς μία.

Υιοθετήστε υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Το να τρώτε πιο υγιεινά δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά η αρχή μιας νέας δεκαετίας μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για να επανεκτιμήσετε το εάν η διατροφή σας σάς εξυπηρετεί ή όχι. Αρχικά, αποκτήστε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τις φυτικές ίνες. Σταδιακά εντάξτε πολλά διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών στο διατροφολόγιό σας. Φυσικά, να έχετε κατά νου ότι η ισορροπία είναι πάντα το κλειδί -μερικές ατασθαλίες που και που δεν είναι κακό να υπάρχουν. Αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρετε πώς να τροφοδοτείτε σωστά το σώμα σας, να καταναλώνετε υγιεινά γεύματα που μπορείτε να μαγειρέψετε μόνες σας και ίσως να απορρίψετε ή να μειώσετε τα τρόφιμα που δε σας κάνουν να νιώθετε καλά.

Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας

Ενώ η ανάπτυξη των σχέσεων που σας κάνουν ευτυχισμένες είναι ένα σημαντικό μέρος της ευεξίας σας, το ίδιο σημαντικό είναι και το να περνάτε χρόνο μόνες σας για να καλλιεργήσετε την πιο σημαντική σχέση στη ζωή σας, αυτή με τον εαυτό σας. Καθώς μπαίνετε στα 30 σας, νιώθετε πιο άνετα με αυτό που είστε, οπότε φροντίστε να περνάτε χρόνο και μόνες σας, για να «τιμήσετε» τον εαυτό σας και τις ανάγκες του. Το να περνάτε χρόνο μόνες αυξάνει την αγάπη για εσάς, την αυτοπεποίθηση και την αυτοσυμπόνια. Βγάλτε τον εαυτό σας για μεσημεριανό γεύμα, προγραμματίστε ένα σόλο ταξίδι ή απλώς περάστε ένα απόγευμα κάνοντας τα αγαπημένα σας πράγματα.

Κοιμηθείτε περισσότερο & φροντίστε την υγεία του εγκεφάλου σας

Εστιάστε στην πρόσληψη αντιοξειδωτικών (όπως βατόμουρα) και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (όπως σολομός, καρύδια και λιναρόσποροι), τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και στη διατήρηση της δομής του εγκεφάλου σας καθώς μεγαλώνετε. Όσον αφορά τον ύπνο, εάν διαπιστώσετε ότι η αϋπνία σας… έχει χτυπήσει την πόρτα περισσότερο από ό,τι όταν ήσασταν στη δεκαετία των 20 σας, μιλήστε με έναν γιατρό σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε όλη τη νύχτα, όπως η μείωση του χρόνου χρήσης του κινητού πριν τον ύπνο για παράδειγμα.

Εντάξτε ασκήσεις ενδυνάμωσης στη ρουτίνα γυμναστικής σας

Αν η ρουτίνα σας αποτελείται μόνο από τρέξιμο, χορό ή ποδηλασία, η δεκαετία των 30 είναι μια σημαντική στιγμή να προσθέσετε λίγη προπόνηση με βάρη στη ρουτίνα σας, για να βοηθήσετε το σώμα σας να διατηρήσει τους μυς του όσο μεγαλώνετε. Οι γυναίκες φτάνουν στο μέγιστο της οστικής μάζας πριν από την ηλικία των 30, πράγμα που σημαίνει ότι μετά τα 30, αρχίζετε να χάνετε οστική μάζα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Η προσθήκη άρσης βαρών μία-δυο φορές την εβδομάδα ή η λήψη μερικών αλτήρων στο σπίτι για να κάνετε μόνες σας μεταξύ των cardio προπονήσεων που επίσης πρέπει να βάλετε στο πρόγραμμά σας είναι σημαντικά, για να διατηρήσετε τα οστά σας υγιή και να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών, ειδικά καθώς μεγαλώνετε.

* Πηγή: Vita

Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
Fit & Run
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
