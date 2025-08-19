magazin
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
19.08.2025 | 20:58
Φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Culture Live 19 Αυγούστου 2025 | 17:20

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κινέζος καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι, ταξίδεψε στην Ουκρανία, όπου και συναντήθηκε με στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ο δημιουργός της διάσημης εγκατάστασης «Sunflower Seeds» βρέθηκε στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στο Χάρκοβο, θέλοντας να δηλώσει την υποστήριξη του σε στρατιώτες και προσωπικότητες του πολιτισμού. Εκεί, βρέθηκε και με τον Πιότρ Βερζίλοφ, ανεπίσημος εκπρόσωπος και μέλος των Pussy Riot, ο οποίος πολεμάει εναντίον της Ρωσίας στο πλευρό της Ουκρανίας – το ρωσικό κράτος τον έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτη και τον έχει κατηγορήσει για εσχάτη προδοσία.

Τι δήλωσε ο Άι Γουεϊγουέι

Σε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, ο Άι κατέγραψε τις συναντήσεις του με τους Ουκρανούς που βρίσκονται στα πολεμικά μέτωπα, ενώ ανάρτησε λήψεις από ιστορικά κτίρια της κονστρουκτιβιστικής αρχιτεκτονικής στο Χάρκοβο.

Σε ορισμένες αναρτήσεις, ο Άι εμφανίζεται να φοράει ένα μαύρο πουκάμισο με την ουκρανική λέξη «Khartiia» γραμμένη με λευκά γράμματα, που υποδηλώνει μια εθελοντική μονάδα που έχει γίνει η 13η Ταξιαρχία της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας. Μεταξύ των μαχητών της Khartiia συγκαταλέγονται ο Σεργκέι Ζαντάν, Ουκρανός ποιητής από το Χάρκοβο, και ο Βερζίλοφ.

«Πήγα στο Χάρκοβο και πέρασα μερικές μέρες με Ουκρανούς στρατιώτες στο μέτωπο», υποστήριξε ο Ai, μιλώντας στην δημοσιογράφο Sophia Kishkovsky της εφημερίδας The Art Newspaper.

«Από τις συνομιλίες μου μαζί τους, κατάλαβα πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους, αλλά και πόσο αποφασισμένοι είναι. Συνάντησα πολλούς Ουκρανούς, από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς ηγέτες μέχρι χειριστές drone και απλούς στρατιώτες[…]Πιστεύουν ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κανένα κράτος ή ηγέτης δεν μπορεί να επηρεάσει τη βούληση ή να αποφασίσει για το μέλλον του ουκρανικού λαού», πρόσθεσε.

Ο Πιότρ Βερζίλοφ, Ρώσος ακτιβιστής, μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας Voina, εκδότης του Mediazona -ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης που ιδρύθηκε από τη Maria Alyokhina και τη Nadezhda Tolokonnikova, μέλη των Pussy Riot- και στρατιώτης των Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψη του Άι Γουεϊγουέι.

«Ο κορυφαίος σύγχρονος καλλιτέχνης, ένας από τους πυλώνες της παγκόσμιας κουλτούρας και σύμβολο της σύγχρονης τέχνης, ο Άι Γουεϊγουέι, ήρθε στην πρώτη γραμμή, στην καρδιά του πολέμου βόρεια του Χάρκοβο», έγραψε ο Βερζίλοφ.

«Λαμπρός, τολμηρός και γενναίος — έτσι πρέπει να είναι η νούμερο ένα πολιτιστική προσωπικότητα του πλανήτη».

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τουλάχιστον δέκα άτομα σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο και στη Ζαπορίζια από ρωσικές επιθέσεις με drones το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας (17-18 Αυγούστου). Λίγες ώρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Στον απόηχο της συνάντησης, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε «κλόουν» τον Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε συναντήσει στις 15 Αυγούστου τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | NV | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Reuters στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, Ελλάδα, 19 Μαΐου 2016. REUTERS/Μιχάλης Καραγιάννης

