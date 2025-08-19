newspaper
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
ΕΕ: Παράνομες οι τραπεζικές «διακρίσεις του ΙΒΑΝ»
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Αυγούστου 2025 | 01:22

ΕΕ: Παράνομες οι τραπεζικές «διακρίσεις του ΙΒΑΝ»

Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν στη χώρα τους με ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού άλλης ευρωπαϊκής χώρας

Αλέξανδρος Καψύλης
ΚείμενοΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Spotlight

Η πρακτική έχει κριθεί παράνομη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ενώ σε ορισμένες χώρες επιβάλλονται και κυρώσεις – στη Γαλλία για παράδειγμα, από το 2021. Και όμως, δεν είναι σπάνιο Ευρωπαίοι που επιχειρούν να πληρώσουν για την αγορά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας με την υπηρεσία του συστήματος Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) να μην το καταφέρνουν εξαιτίας της διεύθυνσης της τράπεζάς τους. Επειδή, δηλαδή, το ΙΒΑΝ τους υποδηλώνει λογαριασμό σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πρόκειται για τις «διακρίσεις των ΙΒΑΝ», όπως τις καταγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η πρακτική αυτή φαίνεται νόμιμη και θεμιτή, όμως είναι τελείως παράνομη», σημειώνουν οι πελάτες των ευρωπαϊκών τραπεζών που δημιούργησαν την πρωτοβουλία «Δέξου το ΙΒΑΝ μου». Το φαινόμενο είναι συχνότερο τους μήνες των θερινών διακοπών κατά τους οποίους οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν περισσότερο.

SEPA χωρίς αντίκρισμα

Ένας κάτοικος Ελλάδας, για παράδειγμα, που διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε γερμανική τράπεζα και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το γερμανικό IBAN κινδυνεύει να δει την πληρωμή σε μια ελληνική επιχείρηση να απορρίπτεται. Το IBAN ξεκινά, ως γνωστόν, με τα δύο πρώτα γράμματα της χώρας στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός και στη συνέχεια ακολουθείται από αριθμούς. Στην Ελλάδα ξεκινά με GR, ενώ στη Γερμανία ξεκινά με DE, στη Γαλλία με FR, στην Ολλανδία με NL και ούτω καθεξής.

Το IBAN είναι απαραίτητο για τις μεταφορές χρημάτων μέσω του συστήματος SEPA ή επίσης για πληρωμές με άμεση χρέωση από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Υπενθυμίζεται ότι ο SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών Σε Ευρώ) καθιερώθηκε για τη μεταφορά χρημάτων σε ευρωπαϊκό νόμισμα εντός και εκτός των κρατών-μελών της ΕΕ (και όχι μόνο) με κοινούς κανόνες και με την ίδια ταχύτητα και το ίδιο κόστος όπως και οι εγχώριες συναλλαγές.

Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη έχουν προσαρμοστεί στο σύστημα SEPA προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων που πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, εφόσον είναι γνωστό το ΙΒΑΝ (ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού δηλαδή) και το όνομα του παραλήπτη του χρηματικού ποσού που θέλει να μεταφέρει κάποιος. Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις αρνούνται αυτές τις μεταφορές και τις άμεσες χρεώσεις από τράπεζα άλλου ευρωπαϊκού κράτους.

Accept my IBAN

«Μια τράπεζα, ένας πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου ή ένα γυμναστήριο δεν δέχεται το IBAN σας και επιμένει ότι χρειάζεστε έναν τοπικό τραπεζικό λογαριασμό; Μπορεί αυτό να μοιάζει νόμιμο και θεμιτό, όμως είναι παράνομο», υπογραμμίζεται στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας «Accept my IBAN» («Δέξου το ΙΒΑΝ μου»). Πρόκειται για μια «απαράδεκτη διάκριση εις βάρος των Ευρωπαίων με βάση το ΙΒΑΝ που χρησιμοποιούν», σημειώνει η πρωτοβουλία.

Το «Accept my IBAN» ξεκίνησε από διάφορες τεχνολογικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα, όπως η Wise, η N26 και η Revolut, που έχουν προφανές συμφέρον να μη δημιουργούνται τέτοιου είδους διακρίσεις. «Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να συλλέγουν καταγγελίες και να τις προωθούν στις ευρωπαϊκές αρχές», γράφει η Εμά Κονφρέρ στον γαλλικό «Figaro» εξηγώντας ότι για να παρακάμψει τη διάκριση η ηλεκτρονική τράπεζα Revolut λάνσαρε ένα γαλλικό IBAN το 2022, ακολουθούμενη από τη γερμανική Νeobank N26 το 2023.

Άγνοια και ασχετοσύνη

Η γαλλίδα ρεπόρτερ αναφέρει ότι στις 5 Αυγούστου ένας χρήστης του Χ μοιράστηκε τη δυσαρέσκειά του στο κοινωνικό δίκτυο: «Ο ιδιοκτήτης ενός πρακτορείου ενοικίασης αυτοκινήτων προσπάθησε να κλέψει τα χρήματά μου εξαιτίας διακρίσεων που σχετίζονται με το IBAN μου. Αυτός ο ηλίθιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ευρωπαϊκό IBAN για να πληρώσω. Τι ασχετοσύνη, τι άγνοια!», έγραψε ο χρήστης δίχως να εξηγεί, όμως, πως ο πράκτορας προσπάθησε να του κλέψει χρήματα, διότι η μη αποδοχή ενός τρόπου πληρωμής δεν συνιστά κλοπή.

Η καταγγελία στο Χ όμως δεν αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα θύματα των διακρίσεων του ΙΒΑΝ «να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές προστασίας του πολίτη και του καταναλωτή της χώρας στην οποία αντιμετώπισαν αυτή τη διάκριση». Σύμφωνα με τη γαλλική οικονομική εφημερίδα «Les Échos», από το 2021 έως το Μάρτιο του 2025 υποβλήθηκαν στην «Accept my IBAN» 4.688 καταγγελίες κυρίως στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Η «ζώνη SEPA»

«Η παράνομη αυτή πρακτική θα έπρεπε να έχει σταματήσει να συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Από την 1η Αυγούστου 2014 οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες υποχρεούνται να δέχονται οποιοδήποτε IBAN έχει εκδοθεί στη ζώνη SEPA», σημειώνει η Έμα Κονφρέρ της «Le Figaro». Και διευκρινίζει ότι η «ζώνη SEPA» περιλαμβάνει όχι μόνο τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, το Βατικανό, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία.

«Στη Γαλλία η Αρχή Καταπολέμησης της Απάτης έχει τη δυνατότητα να τιμωρεί αυτήν την πρακτική από το 2021 και έχει ως τώρα επιβάλει πρόστιμα έως 75.000 ευρώ σε ένα φυσικό πρόσωπο και έως 375.000 ευρώ σε ένα νομικό πρόσωπο», υπογραμμίζει η ρεπόρτερ.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ουκρανία: Ο δρόμος προς τη διμερή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Κόσμος
Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
Δεκάδες ομαδικοί τάφοι 19.08.25

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.08.25

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και η σημασία του
Μέτρο πίεσης; 18.08.25

Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και η σημασία του

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σύνταξη
