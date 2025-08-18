Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ούτε «Γιάλτα» ούτε εκεχειρία

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Από την Αλάσκα στον Λευκό Οίκο

Ούτε «Γιάλτα» ούτε εκεχειρία

• Σήμερα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και «προθύμων»

• Οι όροι της Μόσχας, η στάση της Ουάσιγκτον και τα αδιέξοδα του Κιέβου

The Guardian

Ο Πούτιν κέρδισε και τώρα η Ευρώπη βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση

==========

Μισθοί και συντάξεις

Αυξήσεις σε όλους τους ενστόλους

Τι θα πάρουν τον Οκτώβριο 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 50.000 απόστρατοι

==========

Μαξίμου

Φοβούνται νέες δικογραφίες για τον OΠΕΚΕΠΕ

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Mια εταιρεία καλλυντικών, βιτρίνα για το Predator

Παραιτήθηκε ο βρετανός που «αγκάλιασε» τον Τατάρ

==========

Μουσείο

Ολη η Ελλάδα σε μια μινιατούρα

==========

Γάζα

Το μαρτύριο της δίψας και η γενική απεργία στο Ισραήλ

==========

Ιστορίες

Ο γιος του Οργουελ γράφει για τον Οργουελ

• Στην 80ή επέτειο της «Φάρμας των ζώων»

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Αγγλία

Πρεμιέρα με θριάμβους για Λίβερπουλ, Νότιγχαμ και Σίτι

Ολυμπιακός

Ετοιμος για την πρώτη σέντρα

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ

Καλάμπρια, Γιακουμάκης στην «εξίσωση»

Χάλκινο οι Νεάνιδες

Η νέα γενιά του πόλο είναι εδώ

Λιοτόπουλος στα «ΝΕΑ»

Το καλοκαίρι της ζωής μου