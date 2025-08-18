newspaper
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18 Αυγούστου 2025 | 00:15

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σταθερά τον Ιούλιο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση για μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και από τις προσφορές από την Amazon.com και την Walmart, αν και η υποχώρηση της αγοράς εργασίας και οι υψηλότερες τιμές αγαθών θα μπορούσαν να περιορίσουν την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στο τρίτο τρίμηνο.

Η άνοδος τον περασμένο μήνα, μαζί με την ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων πωλήσεων του Ιουνίου, μείωσε ορισμένες ανησυχίες ότι η οικονομική δραστηριότητα βρισκόταν σε στασιμότητα μετά την ασθενή αύξηση της απασχόλησης τους τελευταίους τρεις μήνες. Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου και μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν την Παρασκευή, που έδειξαν ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν τον Αύγουστο, μείωσαν περαιτέρω την προοπτική μιας υπερβολικά μεγάλης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο μήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι μια μείωση του επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ είναι δυνατή, δεδομένων των αδύναμων αριθμών απασχόλησης. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι αμφέβαλλαν ότι η Fed θα επανεκκινούσε καν τον κύκλο χαλάρωσης της πολιτικής της τον Σεπτέμβριο, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι ο πληθωρισμός είναι έτοιμος να επιταχυνθεί, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος από τους εισαγωγικούς δασμούς στους καταναλωτές.

«Δεν υπάρχει εδώ καμία βάση δεδομένων για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Conrad DeQuadros, ανώτερος οικονομικός σύμβουλος στην Brean Capital.
Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 0,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως αγαθά και δεν είναι προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό, θα αυξηθούν κατά 0,5% μετά από μια προηγουμένως αναφερόμενη αύξηση 0,6% τον Ιούνιο.

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

