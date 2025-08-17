Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς θα δημιουργηθεί ο πρώτος «μονόκερος» του ενός ατόμου

Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους επιχειρηματίες να ξεκινούν και να αναπτύσσουν επιχειρήσεις μόνοι τους, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Σάρα Γουίλιαμ, χωρίς ειδίκευση στη μηχανική λογισμικού, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά από μια προσωπική απώλεια, συνέλαβε την ιδέα για τη Solace, μια startup παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει να βοηθήσει ανθρώπους στη διαχείριση του πένθους.

Η εταιρεία της, η Solace, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά η Γουίλιαμ την αναπτύσσει σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνη. Έχοντας ενταχθεί σε έναν επιχειρηματικό επιταχυντή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, τον Audos, έλαβε αυτοματοποιημένη υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν η ιδέα της ευοδωθεί, ο Audos θα της παρέχει κεφάλαιο και συνεχή υποστήριξη μέσω πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη προϊόντων, τις πωλήσεις και τις διοικητικές λειτουργίες, χωρίς την ανάγκη προσλήψεων. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ενδυναμωτικό ήταν αυτό», αναφέρει.

Στη Silicon Valley, ο όρος «solopreneurs» χρησιμοποιείται ήδη για να περιγράψει ιδρυτές όπως η Γουίλιαμ, ενώ πολλοί στοιχηματίζουν ποιος θα δημιουργήσει τον πρώτο «μονόκερο» ενός ατόμου — μια μη εισηγμένη εταιρεία με αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως αναφέρει το Economist. Η ελπίδα είναι ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει την έναρξη μιας επιχείρησης τόσο οικονομική και απλή, ώστε ο καθένας να μπορεί να γίνει επιχειρηματίας, όπως μπορεί να γίνει YouTuber.

Η επανάσταση που φέρνει η ΑΙ

Οι τεχνολογικές επαναστάσεις ανέκαθεν αναδιαμόρφωναν το επιχειρείν. Ο Χένρικ Βέρντελιν, συνιδρυτής του Audos, περιγράφει την τεχνητή νοημοσύνη ως το επόμενο κύμα αυτού του «εκδημοκρατισμού». «Δεν χρειάζεται να γράφεις κώδικα ούτε να ξέρεις Photoshop, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθά σε αυτά», σημειώνει. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Καρίμ Λαχάνι του Harvard Business School, ο οποίος, σε πρόσφατη μελέτη του, διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε σημαντικά την απόδοση επαγγελματιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε περισσότερο «συνεργάτης» παρά εργαλείο.

Με την εποχή του «δωρεάν χρήματος» να έχει παρέλθει, οι ιδρυτές αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία της Carta, ο μέσος χρόνος που χρειάζονται οι ιδρυτές για την πρώτη τους πρόσληψη αυξήθηκε από λιγότερο από έξι μήνες το 2022 σε πάνω από εννέα μήνες το 2024.

Υπάρχουν, βέβαια, και εμπόδια. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αλάνθαστοι και, παρότι η τεχνολογία μειώνει τα εμπόδια εισόδου, διευκολύνει ταυτόχρονα την ταχεία αντιγραφή ιδεών. Το σημαντικότερο είναι ότι η αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κυριαρχείται από τεχνολογικούς γίγαντες και τα εργαστήρια στα οποία επενδύουν, όπως το OpenAI (με την υποστήριξη της Microsoft) και η Anthropic (με την υποστήριξη των Amazon και Google). Αυτό δημιουργεί σχέση εξάρτησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε με την άνοδο του cloud computing, επιτρέποντας στους μεγάλους παίκτες να απορροφούν σημαντικό μέρος της παραγόμενης αξίας.

