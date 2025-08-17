Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στα Συχαινά στην Πάτρα
Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει τον εμπρησμό ενώ ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.
Ομολόγησε ο 19χρονος
Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές κοντά στον αστικό ιστό της Πάτρας που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.
Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά.
Μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.
Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».
