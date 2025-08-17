EE: Οι ψηφιακοί κανόνες καθυστερούν το εμπορικό deal με τις ΗΠΑ

Η επιθυμία της ΕΕ να διατηρήσει τους ψηφιακούς κανόνες που έχει επιβάλλει το μπλοκ καθυστερούν την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο. Αξιωματούχοι της τονίζουν στους Financial Times, ότι οι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση που σχετίζεται με τα «μη δασμολογικά εμπόδια» — τα οποία οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι περιλαμβάνουν τους φιλόδοξους ψηφιακούς κανόνες της ένωσης — είναι μεταξύ των λόγων για την καθυστέρηση της κοινής δήλωσης.

Αρχικά αναμενόταν λίγες ημέρες αφότου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν μια συμφωνία για τους δασμούς στις 27 Ιουλίου στη Σκωτία.

Οι κόκκινες γραμμές

Δύο αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να κρατήσουν ανοιχτή την πόρτα για πιθανές παραχωρήσεις στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ένωσης, ο οποίος αναγκάζει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επιβλέπουν τις πλατφόρμες τους πιο επιθετικά. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η χαλάρωση αυτών των κανόνων αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο σε συνομιλίες με τους εμπορικούς μας εταίρους και η ΕΕ συμφώνησε να αντιμετωπίσει αυτά τα εμπόδια όταν επιτεύχθηκε η αρχική μας συμφωνία».

Η Επιτροπή ανέμενε επίσης ότι ο Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα της ΕΕ που εξάγονται στις ΗΠΑ από 27,5% σε 15% έως τις 15 Αυγούστου, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να συμφωνηθεί η κοινή δήλωση.

«Ενέργειες που προσαρμόζουν οποιονδήποτε δασμολογικό συντελεστή, όπως οι δασμοί του Άρθρου 232 [που ισχύουν για τα αυτοκίνητα], θα ακολουθήσουν την οριστικοποίηση των κοινών δηλώσεων με τους εμπορικούς εταίρους με τους οποίους έχουμε καταλήξει σε συμφωνίες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σβήνουν και γράφουν

Ωστόσο, εβδομάδες αργότερα, σχέδια της δήλωσης εξακολουθούν να κυκλοφορούν μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον και δεν έχει υποβληθεί καμία εντολή για τα αυτοκίνητα – έναν βασικό εξαγωγικό τομέα για τη Γερμανία.

Αντιθέτως, οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τους «γενικούς όρους» της «συμφωνίας οικονομικής ευημερίας» με το Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα που συμφωνήθηκε τον Μάιο, αν και χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες για να εφαρμοστούν οι διατάξεις της, με τις συνομιλίες για τον χάλυβα και άλλες εξαγωγές να συνεχίζονται.

Η συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία χαρακτηρίστηκε από την Κομισιόν ως μία από τις πιο συμφέρουσες που υπέγραψε ο Τραμπ από τότε που εξαπέλυσε τον εμπορικό του πόλεμο, θέτει ένα ανώτατο όριο για τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ στο 15%.

Ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ έχουν τύχει εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων αεροσκαφών, ορισμένων φαρμάκων και κρίσιμων ορυκτών.

Ωστόσο, αναλυτές και πολιτικοί σε ολόκληρο το μπλοκ το έχουν θεωρήσει ως ένα κακό αποτέλεσμα για την ΕΕ, η οποία αναγκάστηκε να αποδεχτεί υψηλότερους δασμούς ταυτόχρονα με τη δέσμευση να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας και σε επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Ένα άλλο εμπόδιο για την υπογραφή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ είναι η ακροβατική πολιτική σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το πότε τα αμερικανικά ψάρια και τρόφιμα όπως η κέτσαπ, τα μπισκότα, το κακάο και το σογιέλαιο θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και πότε η ΕΕ θα μειώσει τους δασμούς της στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Ωστόσο, το μπλοκ των 27 κρατών-μελών έχει υποστηρίξει ότι είναι αδύνατο να οριστεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης, κυρίως επειδή δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα κάνει τις νομικές αλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους Αμερικανούς εισαγωγείς.

Πηγή: ΟΤ