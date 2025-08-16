Λύγισε στο 77’ ο Ατρόμητος στο φιλικό-ροντέο με τη Λάτσιο (0-2), πολύ καλός ο Κοσέλεφ

Αντεξε μέχρι το 77’ ο Ατρόμητος που ηττήθηκε 2-0 από την Λάτσιο. Τι κρατάει από το φιλικό στο Ριέτι; Την καλή λειτουργία της άμυνας μέχρι να δεχθεί το γκολ αλλά και τις τρεις σωτήριες αποκρούσεις του τερματοφύλακα Κοσέλεφ. Επίσης, ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Οζέγκοβιτς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο, όπως και ο Τσιλούλης που αποθεραπεύτηκε.

Ποιο είναι το πρόβλημα για τον Ατρόμητο στο πρώτο του φιλικό με Ιταλική ομάδα; Η επιθετική αφλογιστία. Μόνο ένα γκολ σε πέντε φιλικά για την ομάδα του Βόκολου που παίρνει κάτω από τη βάση στο δημιουργικό κομμάτι.

Στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο σημαδεύτηκε από επεισόδια, δυο αποβολές, ξύλο στη φυσούνα και διακοπή 5’, δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο. Οι παίκτες ταλαιπώρησαν τη μπάλα και μετέτρεψαν το γήπεδο σε ρινγκ.

Δεν υπήρχαν φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Παλμεζάνο, στις καθυστερήσεις, που έφυγε άουτ. Ο Ατρόμητος ήταν καλός ανασταλτικά και δεν είχε προβλήματα, ενώ λόγω της αποβολής του Μανσούρ ο Βόκολος αναγκάστηκε να θυσιάσει τον Φαν Φέερτ, βάζοντας τον Τσακμάκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λάτσιο ξεκίνησε απειλητική και πιο ορεξάτη, μπήκε στην περιοχή του Ατρομήτου αλλά οι αμυντικοί του σε δυο περιπτώσεις απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Στο 51’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε φάουλ του Κατάλντι, ενώ στο 57΄είχε πολύ καλή στιγμή αλλά ο Σταυρόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Καντσελιέρι. Ακολούθησε (61’) επικίνδυνο φάουλ του Ταβάρες που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Τζακάνι.

Πρώτη καλή στιγμή για τον Ατρόμητο στο 71’ σε μπάσιμο του Κίνι και γύρισμα από δεξιά που έδιωξε ο Προβεντέλ.

Στο 72’ ο Κοσέλεφ είπε ξανά «όχι» σε σουτ του Τζακάνι, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 76’ ο Ούρονεν απομάκρυνε επικίνδυνη σέντρα του Ροβέλα.

Το 1-0 έγινε με κεφαλιά του Νοσλίν στο 77’, λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, μετά από σέντρα του Μάρουσιτς. Νέα σωτήρια επέμβαση του Κσοέλεφ σε σουτ του Πέδρο στο 80’.

Ο Ατρόμητος κέρδισε το πρώτο κόρνερ στο 86’. Ακολούθησε (87’) γκολ του Οζέγκοβιτς που ακυρώθηκε ως οφσάιντ του σκόρερ.

Η Λάτσιο έκανε το 2-0 στο 90’ με τον Πέδρο, ο οποίος σκόραρε με σουτ, σε ένα άψογο τελείωμα.

ΛΑΤΣΙΟ: Μανδάς (46’ Προβεντέλ), Λάτσαρι (46’ Μάρουσιτς), Χίλα, Πρόοστβγκαρντ (74’ Ρομανιόλι), Πελεγκρίνι (58’΄Νούνο Ταβάρες), Ντέλε-Μπασίρου (46’ Ντιά), Κατάλντι (58’ Ροβέλα), Γκιεντουζί (88’ Μπάσιτς), Καντσιελέρι (68’ Πέδρο), Καστεγιάνος (88’ Χισάι), Τζακάνι (74’ Νοσλίν).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης (46’ Κοσέλεφ), Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Παλμεζάνο (58΄Οζέγκοβιτς), Ουεντραόγκο (81’ Καραμάνης), Μίχορλ (81’ Τσιγγάρας), Τζοβάρας (78΄Γιουμπιτάνα), Μπάκου (81’ Τσιλούλης), Φαν Φέερτ (46’ Τσακμάκης)