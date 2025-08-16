Έπιασε δουλειά στη Σεβίλλη ο Λαμέλα (pic & vid)
Ο Έρικ Λαμέλα ανέλαβε κι επίσημα τα καθήκοντά του ως βοηθός του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη και θα είναι κανονικά δίπλα στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο.
Δύο 24ωρα μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ έπιασε δουλειά στη Σεβίλλη ο Έρικ Λαμέλα. Ο Αργεντινός αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο βάζοντας τέλος στην σπουδαία καριέρα του λόγω των πολλών τραυματισμών που τον ταλαιπωρούσαν, αλλά δεν έμεινε για πολύ… άνεργος.
Όπως είχε γίνει γνωστό αμέσως μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Ένωση, εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, όντας ένας εκ των βοηθών του «Πελάδο». Μάλιστα ο Λαμέλα ενσωματώθηκε στο Μπιλμπάο μαζί με την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι (17/8, 20:30) της πρεμιέρας με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.
🚨⚪🔴 IMAGEN #ZonaMixta:
✅ Erik Lamela llega al hotel de concentración del @SevillaFC en Bilbao.
🇦🇷 El argentino se une al cuerpo técnico de Matías Almeyda y estará concentrado con el equipo.
📹 @jmrodriguezper pic.twitter.com/qmIA3tDGGf
— Zona Mixta (@ZonaMixta__) August 16, 2025
Νέα καριέρα για τον Λαμέλα λοιπόν, δίπλα στον Αλμέιδα που πέρσι τον έφερε στην ΑΕΚ, αλλά φέτος ήταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζουμε πως αποχώρησε αν και είχε συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, παίρνοντας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.
⚽ @ErikLamela regresa al #SevillaFC como asistente técnico de @peladoalmeyda 🇦🇷#WeareSevilla
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2025
