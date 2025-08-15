Επιβεβαίωσε την προσθήκη του Λαμέλα στο επιτελείο της Σεβίλλης ο Αλμέιδα

Ο Έρικ Λαμέλα αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και αναμένεται να συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, ως μέλος του επιτελείου του στη Σεβίλλη.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είχε να πει τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του σε συνέντευξη που παραχώρησε, με τον οποίο συνυπήρξαν ως παίκτες στη Ρίβερ Πλέιτ, ενώ πρόσθεσε ότι ήταν… διακαής του πόθος να τον προπονήσει, κάτι που κατάφερε τελικά να κάνει στην «Ένωση».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα:

«Τον γνώρισα όταν ήταν 17 ετών. Είχα επιστρέψει στη Ρίβερ Πλέιτ και τον είχα ως συμπαίκτη. Είναι ένας σταρ, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει ποτέ η Αργεντινή, και τον έχουν απολαύσει εδώ.

Ως προπονητής, ήθελα να τον πάρω παντού, αλλά ήταν δύσκολο. Καταφέραμε να τον φέρουμε στην ΑΕΚ, μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής και πάντα παρακολουθούσα την πορεία του.

Ως φίλος και ως λάτρης του ποδοσφαίρου, είχε μια θεαματική καριέρα. Η φυσική του κατάσταση του είπε αρκετά και νομίζω ότι έχει πολλά να προσφέρει. Πάντα φέρνω νέους παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν. Αν συνεισφέρει το ένα τέταρτο από αυτό που έκανε στο γήπεδο, θα με κάνει καλύτερο προπονητή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός προπονητής της Σεβίλλης, που πλέον θα συνεργάζεται ξανά με τον Ερικ Λαμέλα.