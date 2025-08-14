«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.
Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Έρικ Λαμέλα από την ΑΕΚ, ο Αργεντινός αναμένεται να κρεμάσει τα παπούτσια του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Λαμέλα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ενώ πρόκειται να ενταχθεί στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.
Ο Λαμέλα επιστρέφει στους «Ροχιμπλάνκος», ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του, για λογαριασμό της «Ένωσης» και θα συνεργαστεί ξανά με τον περσινό του προπονητή, με τον οποίο υπήρξαν και συμπαίκτες στη Ρίβερ Πλέιτ.
🚨Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.
*️⃣El mediocampista rescindió su contrato en AEK, se retiró del fútbol y tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó.
🤝 @urieliugt pic.twitter.com/lmalDmRJtm
— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025
