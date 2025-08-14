«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Έρικ Λαμέλα από την ΑΕΚ, ο Αργεντινός αναμένεται να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Λαμέλα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ενώ πρόκειται να ενταχθεί στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Ο Λαμέλα επιστρέφει στους «Ροχιμπλάνκος», ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του, για λογαριασμό της «Ένωσης» και θα συνεργαστεί ξανά με τον περσινό του προπονητή, με τον οποίο υπήρξαν και συμπαίκτες στη Ρίβερ Πλέιτ.